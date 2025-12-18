18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Viral Video: 5 आलू दे न चोखा बनाएंगे… चेकपोस्ट पर पुलिसकर्मी की अजीब फरमाइश

Viral Video: नवादा के रजौली चेकपोस्ट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें पुलिसकर्मी कथित तौर पर रिश्वर में आलू मांग रहा है। इस वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 18, 2025

viral video

वायरल वीडियो स्क्रीन ग्रैब

Viral Video: बिहार के नवादा जिले के रजौली चेकपोस्ट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में चेकपोस्ट पर तैनात एक पुलिसकर्मियों पर रिश्वत के तौर पर पैसे नहीं, बल्कि आलू मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। बातचीत में एक पुलिसकर्मी कथित तौर पर कहता सुनाई देता है, '5 आलू दे न, चोखा बनाएंगे' जिसके बाद मामला और गरमा जाता है।

क्या है वायरल वीडियो में

करीब 59 सेकेंड के इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रात के समय आलू लदी एक पिकअप गाड़ी को चेकपोस्ट पर रोका गया है। पुलिसकर्मी ड्राइवर से पूछता है कि गाड़ी में क्या लोड है। ड्राइवर के आलू कहने पर पुलिसकर्मी उससे आलू देने की मांग करता है। ड्राइवर इसका विरोध करता है और कहता है कि आलू उसका अपना सामान नहीं है।

बातचीत आगे बढ़ती है तो ड्राइवर कहता है कि वजन कम हो जाएगा तो जवाब कौन देगा। इस पर पुलिसकर्मी कहता है कि पांच बोरा में से एक-एक आलू निकाल दो, पता नहीं चलेगा। ड्राइवर पुलिसकर्मी को खुद से आलू निकाल लेने को कहता है। इसी दौरान खर्चा मांगने को लेकर बहस तेज हो जाती है।

कैमरे पर हाथ, बढ़ा विवाद

वीडियो में आगे यह सवाल सुनाई देता है कि जब पुलिसकर्मी को तनख्वाह मिलती है तो फिर खर्चा किस बात का। इसके बाद पुलिसकर्मी कैमरे की ओर हाथ बढ़ाता है, जिससे मोबाइल गिर जाता है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति गुस्से में कहता है, 'ज्यादा होशियारी मत कीजिए, नौकरी कर रहे हैं न… फिर खर्चा क्यों चाहिए...' और फिर वीडियो खत्म हो जाता है। पूरी बातचीत मगही भाषा में है।

पुष्टि नहीं, लेकिन हड़कंप जरूर

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो कब का है और इसमें दिख रहे पुलिसकर्मी की पहचान क्या है। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि भी अब तक नहीं हुई है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग पुलिस की छवि पर सवाल उठा रहे हैं।

जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर

गौरतलब है कि बिहार के अलग-अलग इलाकों से पहले भी चेकपोस्ट और गश्ती के दौरान कथित वसूली से जुड़े वीडियो सामने आते रहे हैं। कई मामलों में जांच के बाद कार्रवाई हुई, तो कुछ में आरोप निराधार भी पाए गए। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस महकमे में हलचल है। उम्मीद की जा रही है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला सच में रिश्वत का है या वीडियो को किसी और संदर्भ में पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें

MGNREGA: गांधी जी का ‘तावीज’ याद करिए… तेजस्वी यादव के MP ने सांसदों को लिखा खुला पत्र, इस मामले में मांगा समर्थन
पटना
RJD Leader Manoj Jha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

वायरल वीडियो

Published on:

18 Dec 2025 02:28 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Viral Video: 5 आलू दे न चोखा बनाएंगे… चेकपोस्ट पर पुलिसकर्मी की अजीब फरमाइश

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.