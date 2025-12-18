Viral Video: 5 आलू दे न चोखा बनाएंगे… चेकपोस्ट पर पुलिसकर्मी की अजीब फरमाइश

गौरतलब है कि बिहार के अलग-अलग इलाकों से पहले भी चेकपोस्ट और गश्ती के दौरान कथित वसूली से जुड़े वीडियो सामने आते रहे हैं। कई मामलों में जांच के बाद कार्रवाई हुई, तो कुछ में आरोप निराधार भी पाए गए। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर पुलिस महकमे में हलचल है। उम्मीद की जा रही है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला सच में रिश्वत का है या वीडियो को किसी और संदर्भ में पेश किया गया है।