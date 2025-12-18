MGNREGA: गांधी जी का ‘तावीज’ याद करिए… तेजस्वी यादव के MP ने सांसदों को लिखा खुला पत्र, इस मामले में मांगा समर्थन

मनोज झा ने अपने पत्र की शुरुआत महात्मा गांधी के 'तावीज' के उल्लेख से की। उन्होंने लिखा कि हममें से कई लोगों ने स्कूल की किताबों में गांधी जी का यह संदेश पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति का चेहरा याद करें और सोचें कि क्या यह निर्णय उसके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाएगा। मनोज झा ने लिखा कि वे इसी नैतिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह पत्र लिख रहे हैं और संसद से अपील कर रहे हैं कि वह इस प्रस्तावित कानून पर गंभीरता से विचार करे।