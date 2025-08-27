सीतामढ़ी में वोटर अधिकार यात्रा का आज मेगा शो, राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका गांधी और अखिलेश होंगे शामिल

वोटर अधिकार यात्रा को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था का बदलाव किया है। बुधवार की सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक रूट को डायवर्ट किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से एनएच सकरी मोड़ व गंगवाड़ा पावर हाउस से चूनाभट्ठी भंडार चौक तक व्यावसायिक वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही वोटर अधिकार यात्रा को लेकर इनकम टैक्स चौराहे से विश्वविद्यालय मोड़ व डेनबी चौक से होते हुए भंडार चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर वाहनों का आना-जाना बंद रहेगा। दिल्ली मोड़ से बाघ मोड़ तक व्यावसायिक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। दिल्ली मोड़ से जिन लोगों को दरभंगा स्टेशन जाना है, वे शोभन-एकमी बाईपास सड़क से लोहिया चौक होते हुए स्टेशन जा सकते हैं।