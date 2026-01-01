‘बेडरूम की बातें मौसा को बताते हैं पति, सैनिटरी पैड के लिए पैसे लेने पर कहते हैं चोर’, महिला आयोग पहुंचा अजीबोगरीब मामला

दूसरी ओर, पति ने महिला के सभी आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर है। पति का कहना है कि नौकरी की वजह से वह अक्सर एक बार में तीन दिनों के लिए घर से बाहर रहता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को फोन करता है, तो उसका फोन देर रात, यहां तक ​​कि सुबह 3 बजे भी बिजी रहता है। पति ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसे निशाना बनाकर सोशल मीडिया रील्स बनाती है और गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करती है, जो उसे मंजूर नहीं है।