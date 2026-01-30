‘माफियाओं का काल हूं, सिर पर कफन बांधकर निकला हूं’, डिप्टी सीएम के सख्त तेवर, बोले-कोई नहीं बचेगा

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा (फोटो- X@VijayKrSinhaBih)
Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर जमीन माफिया और उनके साथ मिले अधिकारियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अपने बेबाक और आक्रामक अंदाज में, उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा कि वह माफियाओं का काल बनकर निकले हैं और सिर पर कफन बांधकर इस लड़ाई में उतरे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे कितना भी दबाव हो, धमकी हो या विरोध हो, किसी भी हालत में भ्रष्टाचार और जमीन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।
राजस्व और भूमि सुधार विभाग में गड़बड़ियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में मीडिया से बात करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अपना राजनीतिक करियर माफिया और अपराधियों से लड़कर शुरू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी के शब्द, "जो व्यक्ति पक्के इरादे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, उसे कोई नहीं रोक सकता", आज भी उन्हें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अटल जी के इसी विचार को अपनाया है और पक्के इरादे के साथ लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो विभागीय अधिकारी और कर्मचारी जमीन माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे असल में दलालों, बिचौलियों और खुद माफिया के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जनता के हित में काम करना चाहते हैं, वे कभी भी इस कार्रवाई का विरोध नहीं करेंगे। सिर्फ वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिनकी रोजी -रोटी भ्रष्ट सिस्टम पर निर्भर है।
विजय सिन्हा ने यह भी साफ किया कि किसी भी लेवल पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूमि सुधार जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक सर्किल ऑफिसर के सस्पेंशन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिलती है और पक्के सबूत मिलते हैं, तो कार्रवाई पक्की है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में, सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें मोबाइल चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और दूसरे पक्के सबूत शामिल हैं।
जब उनसे उनके कामों और उसके बाद सर्किल ऑफिसर और कुछ कर्मचारियों के बीच नाराजगी और उनके विरोध के बारे में पूछा गया, तो विजय सिन्हा ने कहा कि यह स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं, जो गरीबों की जमीन बचाना चाहते हैं और जो महिलाओं के आंसू पोंछना चाहते हैं, वे इस संघर्ष को समझेंगे। लेकिन, वो लोग इसका विरोध करेंगे जिनकी हमदर्दी, सीधे या परोक्ष रूप से, दलालों और जमीन माफिया के साथ है।
डिप्टी सीएम ने यह भी साफ किया कि सरकार बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना पूरी जांच के किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर आरोप झूठे पाए जाते हैं, तो शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अगर आरोप सच साबित होते हैं, तो दोषी, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि हाल ही में कुछ लोग बिना इजाज़त या रजिस्ट्रेशन के सरकारी मीटिंग में घुस रहे थे और कुछ अधिकारियों के पक्ष में बोल रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग सरकारी काम में रुकावट डालेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यह लड़ाई किसी व्यक्ति, पद या सरकार के बारे में नहीं है, बल्कि बिहार के लोगों के अधिकारों और न्याय के बारे में है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे वह पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने दोहराया कि जनता के हित में, कानून और संविधान के दायरे में जो भी सही होगा, वह किया जाएगा, और किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग