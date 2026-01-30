‘माफियाओं का काल हूं, सिर पर कफन बांधकर निकला हूं’, डिप्टी सीएम के सख्त तेवर, बोले-कोई नहीं बचेगा

राजस्व और भूमि सुधार विभाग में गड़बड़ियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में मीडिया से बात करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अपना राजनीतिक करियर माफिया और अपराधियों से लड़कर शुरू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी के शब्द, "जो व्यक्ति पक्के इरादे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, उसे कोई नहीं रोक सकता", आज भी उन्हें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अटल जी के इसी विचार को अपनाया है और पक्के इरादे के साथ लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।