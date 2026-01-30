दरवाजे पर पिता लगाता था ताला, अंदर बेटा करता था रेप… किशोरी को अगवा कर 6 दिनों तक की दरिंदगी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना 19 जनवरी की शाम को शुरू हुई। जब पीड़ित किशोरी हमेशा की तरह अपने घर से खेत की ओर शौच के लिए निकली थी। वह जब वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में घात लगाकर बैठे गांव के ही मिथुन चौधरी ने उसे घेर लिया। आरोप है कि मिथुन ने किशोरी की कनपटी पर कट्टा (देसी बंदूक) सटा दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी। दहशत के कारण किशोरी चिल्ला भी नहीं सकी। आरोपी ने उसका मुंह बांधा और जबरन घसीटते हुए उसे अपने घर के एक अंधेरे कमरे में ले गया।