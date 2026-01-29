UGC Rules पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तो मोदी-शाह को धन्यवाद देने लगे गिरिराज, बोले-सनातन को बांटने…

UGC ने हाल ही में SC, ST और OBC कैटेगरी के छात्रों के साथ जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में इक्विटी रेगुलेशन लागू किए थे। इन रेगुलेशन के तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य था और जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान था। जैसे ही ये नियम लागू हुए, देश के कई हिस्सों में सवर्ण जाति के समूहों और छात्र संगठनों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि इन नियमों का दुरुपयोग किया जा सकता है और निर्दोष छात्रों और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है।