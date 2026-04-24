महिला दारोगा ने पति पर निजी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप, दहेज प्रताड़ना का एफआईआर दर्ज

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 4 अप्रैल 2026 को ससुराल पक्ष ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और मंगलसूत्र से गला दबाकर हत्या की कोशिश की। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए, जिससे उनकी जान बच सकी। स्थानीय लोगों ने ही उनकी बहन को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलने पर बहन ससुराल पहुंचीं और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता का यह भी कहना है कि उनके पति ने निजी पलों के कुछ अश्लील फोटो और वीडियो बना रखे हैं, जिनके जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। आरोप है कि उनकी बात नहीं मानने पर इन तस्वीरों और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है।