सूटकेस से आ रही थी दुर्गंध, खोला तो सन्न रह गई पुलिस… रस्सियों से बंधी थी युवती की नंगी लाश

शव मिलने के करीब पांच घंटे बाद युवती की पहचान डेहरी नगर थाना क्षेत्र के जक्खी बिगहा निवासी क्यूमउद्दीन की 30 वर्षीय पत्नी मेहरूम खातून के रूप में की गई।पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, मृतक की मां फूट-फूटकर रोते हुए सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी के पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। मां ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को उनके दामाद ने उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी और कुछ घंटे बाद उसने फोन करके बताया कि वह घर से भाग गई है।