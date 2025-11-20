नीतीश की नई कैबिनेट में इकलौते मुस्लिम मंत्री कौन? BSP के टिकट पर पहली बार जीते थे चुनाव

जमा खान बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और एक मजबूत जमीनी नेता माने जाते हैं। जमा खान का जन्म चैनपुर के नौघरा गांव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। हालांकि खुद जमा खान ने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि उनके पूर्वज मूल रूप से हिंदू राजपूत थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपनाया। उनके परिवार और हिंदू रिश्तेदारों के बीच आज भी मजबूत रिश्ते कायम हैं। उनकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा वाराणसी में हुई, जहां उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। बाद में वे सक्रिय रूप से बिहार की राजनीति में उतर गए और लगातार चुनावी मैदान में संघर्ष करते रहे।