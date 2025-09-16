Sky lightning: आकाशीय बिजली का कहर, खेत में काम कर रही महिला की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Sky lightning: नैला चौकी क्षेत्र के ग्राम बोड़सरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल, सोमवार की महिला अपने ही खेत में निदाई के लिए गई थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शव का पंचनामा कर जिला अस्पताल भिजवाया गया।
नैला चौकी प्रभारी विनोद जाटवर ने बताया कि बोड़सरा निवासी जाम बाई यादव पति लाखराम 48 सोमवार की दोपहर दो बजे अपने ही खेत में निदाई कोड़ाई के लिए निकली थी। वह अपने खेत में अकेली काम कर रही थी। साथ ही आसपास के खेत में और भी लोग काम कर रहे थे। दोपहर को अचानक मौके पर आकाशीय बिजली ने कहर बरपाई और महिला के ऊपर ही आकाशीय बिजली गिर गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।
नैला चौकी प्रभारी 10 से 15 खेत पार कर घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है। यहां बड़ी बात यह है कि आकाशीय बिजली का कहर इतना भयावह था कि एक हरा भरा बबूल का पेड़ झुलसकर पूरी तरह से खाक हो गया।
दरअसल, घटना स्थल मुख्य सड़क मार्ग से 15 खेत के अंदर था। इस वजह से लोगों को शव को बाहर लाने में खाट का सहारा लेना पड़ा। खाट में चार लोग उसे खेत के अंदर घुसे और किसी तरह शव को सड़क मार्ग तक लाना पड़ा। इसके बाद बड़ी मुश्किल से शव को जिला अस्पताल के मरचुरी में लाया गया।