Sky lightning: आकाशीय बिजली का कहर, खेत में काम कर रही महिला की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

नैला चौकी प्रभारी विनोद जाटवर ने बताया कि बोड़सरा निवासी जाम बाई यादव पति लाखराम 48 सोमवार की दोपहर दो बजे अपने ही खेत में निदाई कोड़ाई के लिए निकली थी। वह अपने खेत में अकेली काम कर रही थी। साथ ही आसपास के खेत में और भी लोग काम कर रहे थे। दोपहर को अचानक मौके पर आकाशीय बिजली ने कहर बरपाई और महिला के ऊपर ही आकाशीय बिजली गिर गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।