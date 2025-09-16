Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

Sky lightning: आकाशीय बिजली का कहर, खेत में काम कर रही महिला की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Sky lightning: नैला चौकी क्षेत्र के ग्राम बोड़सरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल, सोमवार की महिला अपने ही खेत में निदाई के लिए गई थी।

जांजगीर चंपा

Khyati Parihar

Sep 16, 2025

आकाशीय बिजली। पत्रिका फाइल फोटो
आकाशीय बिजली। पत्रिका फाइल फोटो

Sky lightning: नैला चौकी क्षेत्र के ग्राम बोड़सरा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल, सोमवार की महिला अपने ही खेत में निदाई के लिए गई थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शव का पंचनामा कर जिला अस्पताल भिजवाया गया।

नैला चौकी प्रभारी विनोद जाटवर ने बताया कि बोड़सरा निवासी जाम बाई यादव पति लाखराम 48 सोमवार की दोपहर दो बजे अपने ही खेत में निदाई कोड़ाई के लिए निकली थी। वह अपने खेत में अकेली काम कर रही थी। साथ ही आसपास के खेत में और भी लोग काम कर रहे थे। दोपहर को अचानक मौके पर आकाशीय बिजली ने कहर बरपाई और महिला के ऊपर ही आकाशीय बिजली गिर गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

नैला चौकी प्रभारी 10 से 15 खेत पार कर घटना स्थल पहुंचे। उन्होंने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच कर रही है। यहां बड़ी बात यह है कि आकाशीय बिजली का कहर इतना भयावह था कि एक हरा भरा बबूल का पेड़ झुलसकर पूरी तरह से खाक हो गया।

ये भी पढ़ें

आकाशीय बिजली गिरने से पति-पत्नी की मौत, लोग बोले – आवाज ऐसी कि लगा जैसे बम फटा हो! मंजर देख कांप गई रूह
महासमुंद
आकाशीय बिजली (Photo AI)

शव को बाहर लाने करनी पड़ी मशक्कत

दरअसल, घटना स्थल मुख्य सड़क मार्ग से 15 खेत के अंदर था। इस वजह से लोगों को शव को बाहर लाने में खाट का सहारा लेना पड़ा। खाट में चार लोग उसे खेत के अंदर घुसे और किसी तरह शव को सड़क मार्ग तक लाना पड़ा। इसके बाद बड़ी मुश्किल से शव को जिला अस्पताल के मरचुरी में लाया गया।

ये भी पढ़ें

आसमानी बिजली से बचाएगा ये एप, 30 मिनट पहले ही लोगों को कर देता है अलर्ट, फटाफट ऐसे करें Download
जांजगीर चंपा
CG News: छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से दो हजार से अधिक लोगों की गई जान, मवेशी भी आए चपेट में

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Sept 2025 12:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Sky lightning: आकाशीय बिजली का कहर, खेत में काम कर रही महिला की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.