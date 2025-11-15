सिर में लगी गंभीर चोट, छूटा हाथ से बल्ला, फिर छोटे से कमरे से Anand Mahindra ने शुरु किया कारोबार, पढ़िए उनकी Success Story

हर बार कुछ नया करना और किस मौके को कब पकड़ना है, यह उदय को बखूबी आता था। 1989 में विदेशी बैंक भारत में कार फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए। हमेशा कुछ नया करने वाले उदय ने कार फाइनेंस का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने देखा कि कार मिलने में लंबा इंतज़ार होता था। इसलिए कंपनी के नाम पर कार बुक करने लगे। जो ग्राहक तुरंत कार चाहते थे, उन्हें कोटक महिंद्रा फाइनेंस से फाइनेंस करवाना पड़ता। उदय के कदम तेज़ी से सफलता की ओर बढ़ रहे थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि बाज़ार की ज़रूरत क्या है, कंज़्यूमर को क्या चाहिए और कहाँ पर गैप है। 1991 में उदय ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिज़नेस में कदम रखा। उसी साल कंपनी पब्लिक भी हो गई। एक रिकॉर्ड बना। IPO की कीमत 45 रुपये प्रति शेयर थी, लेकिन ट्रेडिंग शुरू होते ही यह 1,300-1,400 रुपये तक पहुंच गया।