Missing girls in India : चंद्रमुनि की बेटी अकेली नहीं: देश में हर साल 90 हजार बेटियां होती हैं लापता, MP बना हॉटस्पॉट

Missing girls in India : चंद्रमुनि उरांव की बेटी सात साल से लापता है। उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी कहां है, किस हाल में है? बेटी के गुमशुदा होने का पहाड़ सा दुख लिए वह यहां से वहां भटकती रहती हैं। उन्होंने अपनी बेटी की खोज जारी रखी है क्योंकि उसे लगता है कि वह दुनिया के किसी न किसी कोने में जिंदा है। देश में अकेली चंद्रमुनि नहीं है जिसको अपनी लापता हुई बेटी का वर्षों से इंतजार है। हर साल हजारों बेटियां यूं ही अपने मां-बाप और परिवार से जुदा होकर किसी अंधेरी गुफा में खो जाती है। आइए पढ़ते हैं विस्तृत रिपोर्ट।