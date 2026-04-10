शहादत को सलाम! 26 साल में 1425 जवानों का सर्वोच्च बलिदान, लाल आतंक के खात्मे की पूरी कहानी…

Anti-Naxal Operations India: छत्तीसगढ़ की धरती पर दशकों तक कहर बरपाने वाले नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। देशभर के 26 राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल तक के जवानों ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया और अपने अदम्य साहस, रणनीति और बलिदान के दम पर लाल आतंक की जड़ों को कमजोर करते हुए अंततः उसे समाप्ति की कगार तक पहुंचा दिया। इस लंबी लड़ाई में 1425 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी- एक ऐसी शहादत, जिसने इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है।