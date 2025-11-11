जिस तब्लीगी इज्तिमा में आते हैं 15 लाख लोग, कभी सिर्फ 13 लोगों से हुई थी उसकी शुरुआत

भोपाल में लगने वाला आलमी इज्तिमा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सालाना समागम है। इसकी शुरुआत 1947 को हुई थी। शहर में स्थित मस्जिद शकूल खां में पहला इज्तिमा हुआ था। उस दौरान भोपाल समेत देश के अलग-अलग इलाकों से करीब 13 लोग शामिल हुए थे। यहां इज्तिमा साल 1970 तक चल सका, लेकिन मस्जिद शकूर खां में जगह कम पड़ने के चलते 1971 से इसे भोपाल में स्थित देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताज-उल-मसाजिद में शिफ्ट किया गया। धीरे-धीरे देश-दुनिया से आने वालों की संख्या बढ़ने लगी और यह स्थान भी छोटा पड़ गया। ऐसे में साल 2003 से आलमी इज्तिमा शहर से करीब 14 किलोमीटर दूर बैरसिया रोड स्थित ईंटखेड़ी इलाके के घासीपुरा में शिफ्ट किया गया। तब से लेकर अबतक यहां आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से होता आ रहा है।