Alzheimer’s में नाम भूला, लेकिन प्यार रहा याद: 39 साल बाद पत्नी को फिर किया प्रपोज, दुबारा रचाई शादी

Unforgettable: प्यार से महकता वेलेंटाइन डे नजदीक आ रहा है और ऐसे में कैलिफोर्निया के बर्कले से एक ऐसी दिल छू लेने वाली खुशनुमा कहानी सामने आई है, जो यह साबित करती है कि प्यार में बहुत ताकत होती है। याददाश्त भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन दिल का रिश्ता कभी नहीं मिटता (Memory Care Wedding)। 77 वर्षीय पूर्व वकील माइकल ओ-रेली, जो पिछले सात बरसों से अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी (Alzheimer's Marriage) से जूझ रहे हैं, वे अपनी पत्नी लिंडा फेल्डमैन (Michael O’Reilley Linda Feldman) को पहचान नहीं पाते और अक्सर भूल जाते हैं कि लिंडा उनकी पत्नी हैं, लेकिन उन्हें बस इतना याद है कि वे इस महिला से बहुत प्यार करते हैं।