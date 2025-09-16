50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद पहली बार बातचीत की मेज पर अमेरिका, कौन हैं ब्रेंडन लिंंच, जो करेंगे US का प्रतिनिधित्व

इंडिया-यूएस ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की तरफ से ब्रेंडन लिंच नई दिल्ली पहुंचे हैं। लिंच ने बोस्टन कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की। वह आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंडन लिंच साल 2013 में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में शामिल हुए। यहां उन्होंने अमेरिकी कृषि व्यापार हितों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते कराए। उन्होंने इजरायल, मेक्सिको, कनाडा और रूस के साथ व्यापारिक समझौतो में भी अहम भूमिका निभाई। लिंच के पास फिलहाल 15 देशों के संबंध में यूएस ट्रेड पॉलिसी और इसके लागू किए जाने की जिम्मेदारी है।