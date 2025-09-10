पीएम मोदी ने दिया ट्रंप के दोस्ती भरे मैसेज का जवाब, जल्द होगी दोनों के बीच बातचीत

भारत (India) को लेकर अब अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सुर अचानक बदलने लगे हैं। जो ट्रंप कुछ हफ्तों पहले तक भारत पर टैरिफ लगाने के समर्थन में और रूस (Russia) से तेल खरीदने के विरोध में जमकर बयानबाजी कर रहे थे, अब वह नरम पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की मुलाकात के बाद से ही ट्रंप एक बार फिर भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुट गए हैं और एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के विषय में बातचीत जारी है। ट्रंप के दोस्ती भरे मैसेज का पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है।
ट्रंप के मैसेज का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, "भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और स्वाभाविक पार्टनर्स हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी ट्रेड डील से संबंधित बातचीत भारत-अमेरिका पार्टनरशिप की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें ट्रेड डील से जुड़ी बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।"
इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से जुडी बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के बीच ट्रेड डील के फाइनल होने में कोई मुश्किल नहीं होगी।"