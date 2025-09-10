पीएम मोदी ने दिया ट्रंप के दोस्ती भरे मैसेज का जवाब, जल्द होगी दोनों के बीच बातचीत

भारत (India) को लेकर अब अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सुर अचानक बदलने लगे हैं। जो ट्रंप कुछ हफ्तों पहले तक भारत पर टैरिफ लगाने के समर्थन में और रूस (Russia) से तेल खरीदने के विरोध में जमकर बयानबाजी कर रहे थे, अब वह नरम पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की मुलाकात के बाद से ही ट्रंप एक बार फिर भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुट गए हैं और एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के विषय में बातचीत जारी है। ट्रंप के दोस्ती भरे मैसेज का पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है।