Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

अंता उपचुनाव: एक नहीं 2 ‘नरेश’ थे चुनावी मैदान में, जानें दूसरे नरेश समेत किसे कितने वोट मिले

Anta Bypoll Result 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशियों ने अपना चुनावी भाग्य आजमाया। चुनाव में नरेश मीणा के अलावा एक और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश चुनाव मैदान में था। जानें उसे कितने वोट मिले-

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Nov 14, 2025

nare meena
Play video

Photo- Patrika

Anta Bypoll Result 2025: राजस्थान के बारां जिले में अंता विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने 15 हजार 612 मतों से जीत दर्ज की। निर्वाचन विभाग द्वारा कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को विजयी घोषित किया और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मोरपाल सुमन को हराया।

प्रमोद जैन भाया 2023 में हार गए थे चुनाव

भाया को 69 हजार 571 मत मिले, जबकि सुमन ने 53 हजार 959 मत हासिल किए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की झोली में 53 हजार 800 मत आए। 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया को भाजपा के कंवरलाल मीणा ने हरा दिया था, लेकिन अंता उपचुनाव 2025 में उन्होंने धमाकेदार वापसी की है।

नरेश मीणा को पुलिस ने क्यों रोका

अंता विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के घर की तरफ जा रहे नरेश मीणा को पुलिस ने थाने के समीप सब्जी मंडी क्षेत्र में रोका और प्रताप चौक लाकर छोड़ दिया। नरेश मीणा का कहना था कि वह श्रीजी के मंदिर पर जा रहे थे।

चुनाव में हार पर क्या बोले नरेश मीणा

चुनाव में हार पर नरेश मीणा ने कहा कि जनता ने जो प्यार-आशीर्वाद दिया, उसके लिए सिर झुकाता हूं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। उन्होंने समर्थकों से कहा कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, हमारी तपस्या में शायद कोई कमी रह गई। अब हमें दोगुनी ताकत से काम करना पड़ेगा।

चौथे राउंड में नरेश मीणा ने सबको चौंकाया

अंता विधानसभा उपचुनाव के​ 20 राउंड की मतगणना में चौथा राउंड सबसे अहम रहा। पहले 3 राउंड में जहां प्रमोद जैन भाया आगे रहे, वहीं चौथे राउंड में एक बार निर्दलीय नरेश मीणा ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन यह बढ़त वे आगे बरकरार नहीं रख पाए। पांचवें राउंड से कांग्रेस के भाया ने मजबूत पकड़ बना ली और अंतिम 20वें राउंड तक बढ़त बरकरार रही।

15 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया

अंता विधानसभा उपचुनाव में कुल 15 प्रत्याशियों ने अपना चुनावी भाग्य आजमाया, जिनमें से प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमान और नरेश मीणा के अलावा कोई भी प्रत्याशी हजार का आंकड़ा नहीं छू पाया। 925 मतदाताओं ने नोटा विकल्प का प्रयोग किया। चुनाव में नरेश मीणा के अलावा एक और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश चुनाव मैदान में था। उसे केवल 879 वोट मिले।

अंता उपचुनाव परिणाम: कौन जीता, किसे कितने वोट मिले

1. प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)

  • वोट: 69,571
  • परिणाम:जीत
  • जीत का अंतर: +15,612

2. मोरपाल सुमन (भाजपा)

  • वोट: 53,959
  • परिणाम: हार
  • अंतर: –15,612

3. नरेश मीणा (निर्दलीय)

  • वोट: 53,800
  • परिणाम: हार
  • अंतर: –15,771

4. नरेश (निर्दलीय)

  • वोट: 879
  • अंतर: –68,692

5. योगेश कुमार शर्मा ब्राह्मण (राइट टू रिकॉल पार्टी)

  • वोट: 680
  • अंतर: –68,891

6. मंजूर आलम (निर्दलीय)

  • वोट: 628
  • अंतर: –68,943

7. धरमवीर बैरवा साहेब (निर्दलीय)

  • वोट: 612
  • अंतर: –68,959

8. बिलाल खान (निर्दलीय)

  • वोट: 551
  • अंतर: –69,020

9. दिलदार (निर्दलीय)

  • वोट: 456
  • अंतर: –69,115

10. नौशाद (निर्दलीय)

  • वोट: 345
  • अंतर: –69,226

11. पंकज पाजनटोरीवाला (निर्दलीय)

  • वोट: 294
  • अंतर: –69,277

12. बंशीलाल (निर्दलीय)

  • वोट: 238
  • अंतर: –69,333

ये भी पढ़ें

अंता उपचुनाव के परिणाम ने चौंकाया: इन 5 वजहों से हारे BJP के मोरपाल सुमन; तीसरे स्थान पर रहे नरेश मीणा
बारां
bhajan lal sharma morpal suman

13. राजपाल सिंह शेखावत (परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया)

संबंधित खबरें

Asia's Smallest Mosque

ये है एशिया की सबसे छोटी मस्जिद, सिर्फ 3 लोग ही अदा कर सकते हैं नमाज

Halal Certification in India

हलाल सर्टिफिकेट का सच: मांस से आगे बढ़कर शैंपू, साबुन और कपड़ों तक क्यों पहुंचा यह बिजनेस?

पंडित जवाहरलाल नेहरू का सुसराल (Photo-X @kkjourno)

Children’s Day Special: जिस हवेली में हुई शादी वहां दोबारा नहीं गए पंडित नेहरू, अब किस हाल में है जवाहरलाल का ससुराल?

Shah Bano Case

3 तलाक को कोर्ट ले जाने वाली शाहबानो का संघर्ष, 33 साल बाद न्याय अब बड़े पर्दे पर दुनिया देखेगी

Bollywood actor Dharmendra

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के दिल में बसता है राजस्थान, बीकानेर से रह चुके हैं सांसद, जानिए दिलचस्प कहानी

Foreigners are mesmerized by see Rajasthan this dance these 6 dances are very special

Rajasthan : राजस्थान के इस नृत्य को देख विदेशी हो जाते हैं सम्मोहित, ये 6 नृत्य भी हैं बहुत खास

कैलाश नाथ काटजू

कौन था एमपी का ‘भुलक्कड़’ सीएम? जो वकील से बना मुख्यमंत्री…कलेक्टर-मंत्री से पूछ लिया था तुम कौन?

Wildlife real hero patrika

Wildlife के असली हीरो, जंगल के अंधेरों में साहसी यादों के चमकदार किस्से, संघर्षों की अनकही दास्तान

When did the bomb blasts happen?

Delhi Blast: 14 साल बाद फिर दहली दिल्ली, पिछले 40 सालों में देश में हुए 19 बड़े हमले

MP news All India tiger Estimation 2026

एक बार फिर टाइगर स्टेट बनने तैयार एमपी, All India Tiger Estimation 2026, जानें पूरी प्रक्रिया

  • वोट: 167
  • अंतर: –69,404

14. पुखराज सोनेल (निर्दलीय)

  • वोट: 143
  • अंतर: –69,428

15. जमील अहमद (निर्दलीय)

  • वोट: 121
  • अंतर: –69,450

ये भी पढ़ें

Anta By Election: अंता में क्यों हुई भाजपा की हार, जानें कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया की जीत के 5 बड़े फैक्टर
बारां
bjp congress anta result

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Nov 2025 06:05 pm

Published on:

14 Nov 2025 05:51 pm

Hindi News / Patrika Special / अंता उपचुनाव: एक नहीं 2 ‘नरेश’ थे चुनावी मैदान में, जानें दूसरे नरेश समेत किसे कितने वोट मिले

पत्रिका लाइव अपडेट

Bihar Election Result 2025 Live Update : आज बिहार ने बता दिया, फिर एक बार NDA सरकार: पीएम मोदी

Bihar Election Result 2025 Live Update
पटना

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव में NDA की भारी जीत! सीएम मोहन ने मंदिर में टेका माथा, क्या एमपी मॉडल ने बदला चुनावी गणित?

Bihar Election Result 2025
Patrika Special News

बच्चों में डायबिटीज के मामले बढ़े, भोपाल एम्स हुआ ALERT

Bhopal AIIMS
Patrika Special News

LAC पर बफर जोन का कैसे फायदा उठा रहा चीन? भारत के सामने खड़ी हुई नई चुनौती

Patrika Special News

World’s First Vaccine Clinic : ये झोपड़ी नहीं, 230 साल पुराना दुनिया का पहला वैक्सीन क्लिनिक है जनाब

worlds first vaccine clinic, Temple of Vaccinia, worlds first vaccine clinic photos, Edward Jenner,
Patrika Special News

Vande Matram : ‘अंग्रेजों की सेवा के लिए बंकिमचंद्र को मिली थी CIE की पदवी’ राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के विवाद का क्या है इतिहास?

Shamsul Islam on Jana Gana Mana Row
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.