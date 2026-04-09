Health of the Nation 2026 Report: कौन सी साइलेंट बीमारी आपके शरीर को बना रही खोखला, जानिए डॉक्टर से बचाव के तरीके

Health of the Nation 2026 Report : भारत में स्वास्थ्य संकट अब संचारी नहीं बल्कि गैर-संचारी रोगों (Non Communicable Diseases) के तेजी से बढ़ने से प्रकट हो रहा है। दो दशक पहले तक यह माना जाता था​ कि बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ लगती जाती हैं। लेकिन, अब बीमारियां कम उम्र में ही लोगों के जीवन को बेहद नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसका खतरनाक पहलू यह है कि गैर-संचारी रोग (फैटी लीवर, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन आदि) बिना किसी शोर शराबे के बगैर यानी मौन रूप में घर-घर दस्तक दे रही है। भविष्य की इस खतरनाक महामारी पर अपोलो अस्पताल की नई रिपोर्ट मुहर लगाती हुई जान पड़ती है। आइए जानते हैं क्या कहती है रिपोर्ट? इनसे बचाव के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं, यह भी जानते हैं।