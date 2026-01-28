Arijit Singh Retirement : शोर, सफलता और संन्यास, अरिजीत की तरह ‘रिटायरमेंट’ लेना सही या गलत? एक्सपर्ट्स से जानिए

Arijit Singh Retirement Reason : प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास (Arijit Singh Retired As Playback Singer) लेकर ना जाने कितने संगीत प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। करीब 15 साल का गायिकी का करियर, 400 गाने और सात सालों से लगातार टॉप पर बने हुए अरिजीत का यूं फैसला लेना हर किसीको हैरान कर रहा है! हम चाहने वालों को जो भी लगे लेकिन, अरिजीत ने ऐसा निर्णय क्यों लिया और वर्किंग लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता क्यों है? डॉ. पंकज टंडन (साइकेट्रिस्ट) और डॉ. चंद्र शेखर श्रीमाली (नेशनल करियर काउंसलर) से इससे जुड़ी तमाम बातों को समझेंगे।