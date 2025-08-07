Asia Cup 2025: जसप्रीत बुमराह को नहीं खेलना चाहिए एशिया कप, ये हैं 5 बड़ी वजह

एशिया कप को सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम कोई और नहीं बल्कि भारत है। इस सीरीज में बुमराह नहीं खेलते हैं तो उन्हें चोट से बचने में मदद मिल सकती है और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मैच दर मैच जो उनकी स्पीड कम हो रही थी, उसे हासिल करने में मदद मिलेगी। एशिया कप जैसे टी20 टूर्नामेंट में न खेलने से उन्हें पर्याप्त आराम का समय मिलेगा, जिससे उनकी फिटनेस बरकरार रहेगी।