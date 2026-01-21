MP के राजनेताओं के विवादित बयानों पर धर्म गुरु सख्त, ऐसा कठोर हो दण्ड कि थर-थर कांप जाएं नेता

...कुछ धर्मग्रंथों में अनुसूचित जाति समाज की महिलाओं के साथ सहवास को काशी तीर्थ के बराबर पुण्य बताया गया है। जब उनसे पूछा गया कि यह बात कहां लिखी हुई है, तब उन्होंने 'रुद्रयामल तंत्र' नामक पुस्तक का उल्लेख करते हुए कहा कि रेप कोई अकेला व्यक्ति नहीं करता, बल्कि चार पांच लोग मिलकर करते हैं। इसी सोच के कारण 4 माह और 10 माह तक की बच्चियों तक के साथ रेप हो रहा है। ये बयान उन्होंने सीधे मीडिया के सामने दिया। यहां तक कि जातिवाद उन पर इतना हावी दिखा कि उन्होंने SC ST की 1156 जातियां तक गिना दीं।