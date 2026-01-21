‘Lenin ने तिलक की फांसी रूकवाने के लिए अंग्रेजी सरकार पर बनाया था दबाव’, भारत में साम्यवाद का क्या रहा योगदान, वामपंथी विचारकों से जानें

वरिष्ठ पत्रकार, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता निवेदिता झा (Nivedita Jha, Social Activist) का मानना है कि भारत में वामपंथ के प्रभाव को आजादी के बाद से देखा जाना चाहिए। उन्होंने पत्रिका से बातचीत में कहा कि आजादी के बाद देश के कुछ हिस्सों में वामपंथ तेजी से फैला और कुछ राज्यों में सरकारें बनी या फिर विपक्ष में कई लोग जीतकर गए। देश में कई बड़े आंदोलन वामपंथी दलों ने किए। आंदोलनों के चलते कई मोर्चों पर हालात भी बदले। मजदूरों को लेकर श्रम कानून भी वामपंथी आंदोलनों के चलते बने। समता और समानता की लड़ाई में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव रहा। सूचना के अधिकार, मनरेगा, भूमि सुधार को लेकर जो कानून बने, उनमें वामपंथी विचारों का हाथ रहा।