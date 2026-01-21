Iran Protest : क्या ईरान में क्रांति धर्मनिरपेक्षता और तरक्की के खिलाफ हुई थी! MEK की क्या रही भूमिका और 3000 सदस्य अल्बानिया में क्यों रह रहे हैं?

रज़ा पहलवी के समय में ईरान में महिलाओं की हालत बेहतर थी या अयातुल्ला खुमैनी या अब अली ख़ामेनेई के समय में? इस सवाल के जवाब में नासिरा कहती हैं कि मैं ईरान में अलग-अलग समय में कई-कई महीने रही हूं। ईरान में रज़ा के समय महिलाएं बुर्का नहीं पहनती थीं। वह बहुत सलीके से चादर ओढ़ती थीं। बुर्का का चलन अब आया है। अभी भी वहां औरतों पर बहुत पाबंदियां नहीं हैं। वह बुर्का पहनकर भी साइंस, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। वह बम बनाती हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डर हैं। वहां की औरतें वह सबकुछ करती हैं, जो दुनिया की औरतें करती हैं। अब ईरान में बुर्का के खिलाफ आंदोलन चल रहा है तो अच्छी बात है लेकिन इससे वे बेचारी नहीं हो गई हैं। वह रज़ा के समय भी बेचारी नहीं थीं और अब भी नहीं। ईरान में दूसरे रज़ा के इस्रायल से मेलमिलाप बढ़ाने से चीजें बदतर हुई हैं। वहां के हालात बिगाड़ने में पीपुल्स मोजाहिदीन संगठन का भी हाथ रहा है। वैसे, दोनों ही रज़ा के समय ईरान ज्यादा तरक्की कर रहा था।'