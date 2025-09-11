‘हमें तुमसे प्यार कितना…’ बेगम परवीन सुल्ताना के सुरों में डूबा भोपाल, ‘बंदिशों’ में बंध गए भोपाली

परवीन सुल्ताना ने महज 12 साल की उम्र में मंच पर गाना शुरू कर दिया था। 1972 में उन्हें फिल्म 'पाकीज़ा' और फिर 'मेरे जीवने सखी' से पहचान मिली। लेकिन असली लोकप्रियता उन्हें 1981 की फिल्म 'कुदरत' के गीत 'हमें तुमसे प्यार कितना' से मिली। उनका करियर सिर्फ फिल्मी गीतों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हजारों शास्त्रीय संगीत कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। भारत के कोने-कोने और विदेश में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और खाड़ी देशों में उनकी आवाज को 'स्वर्ग की आवाज' कहा गया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने से जुड़ी मानी जाती हैं।