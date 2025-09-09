एमपी कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला, नगरीय निकाय चुनावों में बड़ा बदलाव, जानें क्या फायदे और नुकसान?

2025 में मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर से प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू करने का ऐलान कर दिया है। अब अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अवधि भी 3 साल से बढ़ाकर 4.5 साल कर दी गई है। इससे स्थिरता आएगी। जनता का सीधा जनादेश ही लोकतंत्र की असली ताकत है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों को बार-बार अविश्वास प्रस्तावों से बचाने के लिए उनके प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू करने कैबिनेट ने ये अहम निर्णय लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19, 20(2), 32 से 35, 43, 45, 47, 55, 63 और 328 सहित कई धाराओं में संशोधन किया जाएगा। तब जाकर 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।