बिहार विधानसभा चुनाव 2025 : इन 3 चुनौतियों से पहली बार होगा लालू और नीतीश खेमे का सामना

एनडीए के बिहार में दो घटक लोजपा-आर के चिराग पासवान और जीतनराम मांझी बीजेपी-जदयू की सिरदर्दी बढ़ाए हैं। चिराग पासवान तो खुल्लमखुल्ला बोल चुके हैं कि वे अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। जीतनराम मांझी भी सीटों के बंटवारे पर दबाव बनाए हुए हैं। वहीं यूपी में बीजेपी के साथ सरकार में शामिल ओम प्रकाश राजभर भी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि एनडीए ने सीट नहीं दी तो वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के ये सहयोगी अगर चुनाव में अकेले उतरते हैं तो चुनावी गणित एनडीए के पक्ष में बिगड़ सकता है।