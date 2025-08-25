बिहार विधानसभा चुनाव : NDA की सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज पर, जानिए कौन सबसे ज्यादा प्रत्याशी उतारेगा

बिहार विधानसभा चुनाव : NDA की सीट शेयरिंग फाइनल स्टेज पर, महागठबंधन का ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से पलटवार बिहार में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले मतदान के लिए सियासी खेमों में तेज हलचल है। सत्ता पक्ष यानी नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (NDA) में सीट बंटवारे की बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। वहीं, विपक्षी महागठबंधन भी अपने अभियान को धार दे रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत कर यह संकेत दिया है कि विपक्ष भी मुकाबले में पीछे नहीं रहने वाला।