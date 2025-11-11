Delhi Blast: 14 साल बाद फिर दहली दिल्ली, पिछले 40 सालों में देश में हुए 19 बड़े हमले

दिल्ली में साल 1985 में दिल्ली में पहला बड़ा धमाका हुआ था। जब 10 मई को ट्रांजिस्टर में फिट किए गए बम एक साथ कई जगह फटे थे। इस बम धमाके में 49 लोगों की मौत हुई, जबकि 127 लोग घायल हुए। यह हमला बसों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर किया गया था। इसके बाद 21 मई 1996 को लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में भयंकर धमाका हुआ था। इस हमले में 13 लोगों की मौत और 38 से अधिक लोग घायल हुए। बीते चालीस सालों में 15 से अधिक बार दिल्ली और देश के कई बड़े शहर दहल उठे।