CG News: छत्तीसगढ़ में बिना गर्भधारण किए गाय दे रही दूध, लोग मान रहे चमत्कार, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

CG News: गाय का दूध देना आमतौर पर उसके गर्भधारण और बच्चे को जन्म देने से जुड़ा होता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि "बिना गर्भधारण किए गाय दूध दे रही है तो इसके पीछे जरुरु कोई बड़ा कारण हो सकता है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से सामने आया है। यहाँ बिना गर्भधारण किए गाय के दूध देने लगी है। क्षेत्र के लोग इसे चमत्कार मानकर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों यह भी कह रहे हैं कि यह कामधेनु गाय है। बता दें कि कामधेनु गाय को हिंदू धर्म में एक देवी माना जाता है।
दरअसल, जिले के पाली रोड दीपका का है. जहां धनंजय सिंह के घर में पली 4 साल की गाय ने बिना बछड़ा दिए ही दूध देना शुरू कर दिया है। आमतौर पर गाय केवल बछड़ा जनने के बाद ही दूध देती है, लेकिन इस दुर्लभ घटना ने गाय को लोगों की आस्था का केंद्र बना दिया है।
गाय के मालिक धनंजय सिंह ने बताया कि कुछ दिनों से रात के वक्त जहां गाय को बांधा जाता था, वहां अगली सुबह रोज दूध गिरा हुआ दिखाई देता था। जब उन्होंने गाय को दुहा, तो वह सचमुच दूध देने लगी. इस खबर के फैलते ही आसपास के लोग उनके घर पहुंचने लगे और गाय को कामधेनु स्वरूप मानकर पूजा-पाठ कर आशीर्वाद ले रहे हैं।
पशु चिकित्सकों का कहना है कि कभी-कभी हार्मोनल बदलाव या शारीरिक कारणों से गायों में बिना गर्भधारण किए दूध उतर सकता है, लेकिन यह बेहद असामान्य है।फिलहाल वैज्ञानिक कारणों से परे, गांव के लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद मान रहे हैं। दीपका का यह घर अब केवल एक पशुपालन स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आस्था और कौतूहल का मिलन स्थल बन गया है।