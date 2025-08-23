CG News: छत्तीसगढ़ में बिना गर्भधारण किए गाय दे रही दूध, लोग मान रहे चमत्कार, दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

CG News: गाय का दूध देना आमतौर पर उसके गर्भधारण और बच्चे को जन्म देने से जुड़ा होता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि "बिना गर्भधारण किए गाय दूध दे रही है तो इसके पीछे जरुरु कोई बड़ा कारण हो सकता है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से सामने आया है। यहाँ बिना गर्भधारण किए गाय के दूध देने लगी है। क्षेत्र के लोग इसे चमत्कार मानकर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों यह भी कह रहे हैं कि यह कामधेनु गाय है। बता दें कि कामधेनु गाय को हिंदू धर्म में एक देवी माना जाता है।