तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा चीन, अमेरिका-रूस की बराबरी करने में जुटा, क्या है इरादा?

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बीजिंग के साथ उसके परमाणु हथियारों के निर्माण पर बातचीत करने की कोशिश की है। अपने पहले कार्यकाल में, ट्रंप ने कहा था कि वह चीन को नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि में बदलावों पर चर्चा के लिए आमंत्रित करेगा। यह संधि रूस और अमेरिका के बीच एक समझौता है जो फरवरी में समाप्त होने वाला है।