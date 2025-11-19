तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा चीन, अमेरिका-रूस की बराबरी करने में जुटा, क्या है इरादा?

तेजी से परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा चीन। फोटो- (The Washington Post)
चीन ने अपने खतरनाक हथियारों की संख्या दोगुना से भी अधिक कर ली है। पिछले 10 सालों में ड्रैगन ने कई परमाणु परीक्षण किए हैं, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है।
स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, चीन के पास अभी लगभग 600 परमाणु हथियार हैं। जो अमेरिका या रूस की तुलना में काफी कम है। अमेरिका के पास 3,700 और रूस के पास 4,300 परमाणु हथियारों का भंडार हैं।
उधर, विश्लेषकों का कहना है कि 2020 के बाद से, चीनी सेना तेजी से अपने परमाणु हथियारों का विस्तार किया है। उसकी मंशा अमेरिका और रूस के बराबर रहने की है।
फिलहाल, चीन के पास कितने परमाणु हथियार हैं। इसका सटीक आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि चीनी सेना इसको गोपनीय रखा है। लेकिन कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ और अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पिछले पांच वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई है।
चीन ने 1996 में आखिरी बार पुष्ट तौर पर परमाणु परीक्षण किए थे. तब बाहरी अनुमानों के अनुसार उसके पास 200 से 300 के बीच परमाणु हथियार थे। 2020 में अमेरिका के पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अनुमान लगाया था कि यह संख्या 200 से कम है।
लेकिन तब से यह संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले साल के अंत तक, इसी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि चीन के पास 600 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, और 2030 तक यह संख्या 1,000 तक पहुंचने की संभावना है।
2020 से, चीन ने गुप्त रूप से अपने परमाणु परीक्षण के स्थलों का भी विस्तार किया है. जिसमें कई इमारतें, बिजली की लाइनें और जमीन में गहरी ड्रिल की गई शाफ्ट नजर आए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन जगहों का इस्तेमाल ऐसे परमाणु परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है जिनका पता लगाना मुश्किल होगा।
चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम में इस बड़े बदलाव के बारे में दुनिया को 2021 में पता चला, जब विश्लेषकों ने उत्तर-पश्चिम चीन के सुदूर इलाकों में मिसाइल साइलो के विशाल क्षेत्र बनते देखे।
पिछले साल तक, चीन में लगभग 350 साइलो थे। यह संख्या लगभग अमेरिका के बराबर है। साइलो प्रबलित कंक्रीट और स्टील से बने भूमिगत ऊर्ध्वाधर शाफ्ट होते हैं। जिनका उपयोग बैलिस्टिक मिसाइलों को संग्रहीत करने और प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है।
साइलो क्षेत्र ने कई संकेत दिए. पहले यह अनुमान लगाया गया बीजिंग अमेरिका तक परमाणु हथियार दागने और एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर छोटे, लेकिन शक्तिशाली क्षमता वाले परमाणु हथियारों से हमला करने के नए तरीके विकसित कर रहा है।
पहले चीन के लगभग सभी क्रियाशील परमाणु हथियार ट्रकों के पीछे लगी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों पर लादे जाते थे। इन्हें अप्रत्याशित पैटर्न में देश भर में चलाया जा सकता था ताकि किसी पूर्व-आक्रमणकारी हमले से बचा जा सके।
चीन अब खुले तौर पर दिखा रहा है कि वह विकल्पों को और विकसित कर रहा है। उसके पास अब साइलो से प्रक्षेपित की जा सकने वाली, लंबी दूरी के बमवर्षकों से गिराई जा सकने वाली और पनडुब्बियों से दागी जा सकने वाली मिसाइलें उपलब्ध हैं। सितंबर में बीजिंग में एक भव्य सैन्य परेड पहली बार चीन ने भयंकर नजारा दिखाया था।
परेड में, चीन ने तीन परमाणु-सक्षम भूमि-आधारित मिसाइलों का भी अनावरण किया, जिनमें एक रहस्यमयी ट्रक-प्रक्षेपित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, DF-61 भी शामिल है। जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम मौजूदा मिसाइलों का एक एडवांस्ड संस्करण प्रतीत होता है।
चीनी विशेषज्ञों ने दावा किया कि बीजिंग में परेड के दौरान दिखाई गई मिसाइल पृथ्वी पर कहीं भी मार करने में सक्षम है और परमाणु, पारंपरिक या नकली वारहेड्स के संयोजन का उपयोग करके एक साथ कई स्थानों को निशाना बना सकती है. यह एक ऐसी तकनीक है जिसे अमेरिकी मिसाइल-रक्षा प्रणालियों के लिए रोकना कठिन है।
बीजिंग के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के वाईस प्रेसिडेंट विक्टर गाओ ने कहा- चीन का सैन्य निर्माण चाहे पारंपरिक हो या परमाणु, यह अमेरिका के साथ कदमताल मिलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चीन किसी भी कीमत पर अमेरिका से पीछे नहीं रहना चाहता है। उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि अमेरिका को संदेश धीरे-धीरे समझ आ रहा है।
चीनी अधिकारियों ने खुलकर अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया है। उन्होंने परमाणु हथियारों के निर्माण से भी इनकार नहीं किया है।
बीजिंग अब भी कहता है कि उसकी नीति परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तब तक नहीं करने की है जब तक कि उस पर पहले हमला न किया जाए।
विश्लेषकों का कहना है कि शी जिनपिंग का मानना हो सकता है कि ज्यादा परमाणु हथियार होने से उन्हें ताइवान के साथ एकीकरण हासिल करने में मदद मिलेगी, जो एक स्वशासित द्वीपीय लोकतंत्र है और जिस पर बीजिंग अपना दावा करता है।
उधर, अमेरिकी सामरिक कमान के कमांडर जनरल एंथनी जे. कॉटन ने मार्च में अपने संसद को बताया था कि परमाणु हथियारों के लिए अतिरिक्त थल, जल और वायु-आधारित प्रक्षेपण प्रणालियों में चीन का निवेश, ताइवान पर युद्ध के लिए चीनी सेना की तैयारी का हिस्सा है।
अमेरिकी खुफिया और सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि शी ने अपनी सेना को 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस समय-सीमा का मतलब यह नहीं है कि वह उस वर्ष आक्रमण का आदेश देंगे।
शी के साथ ट्रंप के व्यापार समझौते पर अमेरिकी नेता के उस फैसले की छाया पड़ गई, जिसमें उन्होंने वार्ता की सुबह पेंटागन को चीन और रूस के साथ समान आधार पर परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया।
ट्रंप ने पिछले हफ्ते मियामी में एक भाषण में यह कहकर आगे की कार्रवाई की कि उनका प्रशासन चीन, रूस और अमेरिका को परमाणु मुक्त करने की योजना पर काम कर रहा है।
इस प्रस्ताव का चीन ने तीखा खंडन किया। पिछले हफ्ते बातचीत की संभावना के बारे में पूछे जाने पर, चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन की परमाणु शक्तियां अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों के बराबर नहीं हैं। उन्होंने कहा- चीन को इसमें शामिल होने के लिए बाध्य करना अनुचित, अविवेकपूर्ण और अव्यावहारिक होगा।
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बीजिंग के साथ उसके परमाणु हथियारों के निर्माण पर बातचीत करने की कोशिश की है। अपने पहले कार्यकाल में, ट्रंप ने कहा था कि वह चीन को नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि में बदलावों पर चर्चा के लिए आमंत्रित करेगा। यह संधि रूस और अमेरिका के बीच एक समझौता है जो फरवरी में समाप्त होने वाला है।
बाइडेन प्रशासन ने भी हथियार नियंत्रण पर चीन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन शी जिनपिंग के साथ इस समझौते पर पहुंचने के बाद बातचीत रुक गई कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि मानव द्वारा किया जाना चाहिए।
विक्टर गाओ के अनुसार, चीन का मानना है कि अमेरिका को या तो अपने परमाणु हथियारों की संख्या चीन के बराबर कम करके या बीजिंग को अपने भंडार का विस्तार करके उसके बराबर करने की अनुमति देकर ईमानदारी दिखानी चाहिए।
वाशिंगटन थिंक टैंक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की वरिष्ठ शोध सहयोगी एलियाना जॉन्स ने कहा कि हालिया प्रगति के बावजूद, चीन अभी भी अमेरिका के बराबर परमाणु शक्ति से कोसों दूर है।
(वाशिंगटन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है)
