Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Diwali 2025: 62 साल बाद दीपावली पर दुर्लभ योग, 1963 में भाईदूज एक माह बाद मनानी पड़ी थी, जानिए इस बार कब करें लक्ष्मी पूजन?

Diwali 2025 Date:1963 में दीपावली 17 अक्टूबर को मनाई गई थी, लेकिन भाईदूज एक माह बाद मनाई गई थी। जानिए इस बार कब मनाएं ​दीपावली का त्योहार-

3 min read

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 17, 2025

diwali 2024

दीपावली की रौनक में नहाया जयपुर का एमआई रोड. फोटो अनुग्रह सोलोमन।

Diwali 2025 Date: सामान्यत: दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, किंतु पंचांगों की गणना और सूर्यास्त के समय में सूक्ष्म अंतर के कारण कई बार देश के विभिन्न हिस्सों में दीपावली दो दिनों तक मनाई जाती है।

ऐसी ही स्थिति वर्ष 1962 और 1963 में भी बनी थी। विशेष बात यह रही कि 1963 में दीपावली 17 अक्टूबर को मनाई गई थी, लेकिन भाईदूज एक माह बाद मनाई गई थी, क्योंकि बीच में ही अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) आ गया था।

कब मनाया जाना चाहिए दीपावली का त्योहार?

दीपावली के इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 1900 में 23 अक्टूबर और 1901 में 11 नवंबर को भी ऐसी ही स्थिति रही थी, जब दीपावली के दिन रात में अमावस्या नहीं थी।

फिर ऐसी स्थिति वर्ष 2024 में भी देखने को मिली, जब पंचांगों के मतभेद और सूर्यास्त के बाद अमावस्या तिथि आरंभ होने के कारण कुछ हिस्सों में दीपावली 31 अक्टूबर को, जबकि कुछ जगहों पर एक नवंबर को मनाई गई।

देश के पंचांगों में दिवाली की तिथि के भ्रम को दूर करने के लिए काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने अलग-अलग पंचांगों की गणनाओं की तुलना के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर पूरे देश में 20 अक्टूबर को ही धर्मशास्त्र और परंपराओं के हिसाब से दिवाली मनाना उचित बताया है।

पंचांगों के मतभेद से उलझन

जोधपुर के प्रमुख ज्योतिषियों के अनुसार देश के हर क्षेत्र में अलग-अलग पंचांगों का प्रयोग होता है और पंचांग गणना करने वाले विद्वानों की विधि भी भिन्न होती है। धर्मग्रंथों जैसे ‘धर्मसिंधु’ और ‘निर्णयसिंधु’ में भी अमावस्या की व्याप्ति को लेकर अलग-अलग मत पाए जाते हैं।

इसी कारण दीपावली पर्व का निर्णय प्रत्येक वर्ष सूर्यास्त और अमावस्या तिथि की स्थिति को देखकर किया जाता है। पं. ओमदत्त शंकर के अनुसार गणेश व लक्ष्मी पूजन परंपरानुसार स्थिर लग्न में किया जाता है।

जिस दिन सूर्यास्त के बाद एक घड़ी से अधिक तक अमावस्या रहे, उसी दिन दीपावली मानी जानी चाहिए। कालनिर्णय पंचांग भी इसी मत का समर्थन करता है।

प्रदोष काल में अमावस्या

इस वर्ष अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:45 बजे से प्रारंभ होकर 21 अक्टूबर शाम 5:55 बजे तक रहेगी। ‘धर्मसिंधु’ और ‘निर्णयसिंधु’ के अनुसार यदि अमावस्या दो दिन व्यापी हो, तो पहले दिन प्रदोष काल में दीपावली मनाना श्रेष्ठ माना है।

इस वर्ष 20 अक्टूबर की रात को निशीथ काल (मध्यरात्रि) और प्रदोष काल दोनों उपलब्ध रहेंगे। धर्मनिष्ठ लोग सूर्यास्त के बाद अल्पकालिक अमावस्या होने पर भी प्रदोषकाल तक लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं।

देश के प्रमुख पंचाग धर्मसिंधु’, ‘निर्णयसिंधु’ और श्रीगंगा सभा पंचांग भी इस स्थिति में पूजन की अनुमति देते हैं।

  • पंडित अनीष व्यास, ज्योतिष

Diwali 2025 Date: प्रमुख तिथियां

  • धनतेरस– 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार)
  • नरक चतुर्दशी / छोटी दीपावली – 19 अक्टूबर (रविवार)
  • दीपावली / लक्ष्मी पूजन – 20 अक्टूबर (सोमवार)
  • गोवर्धन पूजा – 22 अक्टूबर (बुधवार)
  • भाईदूज– 23 अक्टूबर (गुरुवार)

ये भी पढ़ें

Indian Railways: त्योहारी सीजन में ट्रेन यात्रा से पहले रहें सावधान, 1 रुपए की चीज भी आपको पहुंचा सकती है जेल, चेतावनी जारी
जोधपुर
Indian Railway Diwali Alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Oct 2025 06:42 pm

Published on:

17 Oct 2025 06:35 pm

Hindi News / Patrika Special / Diwali 2025: 62 साल बाद दीपावली पर दुर्लभ योग, 1963 में भाईदूज एक माह बाद मनानी पड़ी थी, जानिए इस बार कब करें लक्ष्मी पूजन?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

राजस्थान में मेयर चुनाव का नया फॉर्मूला: जनता सीधे चुनेगी महापौर, 16 साल बाद नियम बदलने की तैयारी?

mayor elections in Rajasthan
Patrika Special News

हिंगोट युद्ध: क्या है ‘आग के गोले’ बरसाने वाली सैकड़ों साल पुरानी परंपरा, जानें सबकुछ

Hingot Yudh
Patrika Special News

Headache Warning Signs : सिरदर्द कब खतरनाक हो सकता है?

Headache Warning Signs
Patrika Special News

गोबर के दीयों से रौशन होंगे घर, आत्मनिर्भरता की लौ जलाती स्वसहायता समूहों की महिलाएं

गोबर के दीयों से रौशन होंगे घर (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा रोहित शर्मा के लिए सबसे खास, ये 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का शानदार मौका

Rohit sharma
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.