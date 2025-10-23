उत्तर भारत में वर्चस्व, बिहार में सहयोगी क्यों हैं BJP, नीतीश मजबूरी भी और जरूरी भी

इसके बाद साल 1967 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जनसंघ के नेता साथ आ गए। इसके बाद संयुक्त विधायक दल (SVD) की सरकार बनी, जिसमें महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री और कर्पूरी ठाकुर उप-मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में जनसंघ ने 26 सीटें जीतीं और पार्टी के तीन नेता मंत्री बने। इसके बाद के चुनाव में जनसंघ छोटी ही सही लेकिन एक ताकत बनी रही। पार्टी ने 1969 के मिड-टर्म चुनाव में 34 और 1972 में 25 सीटें जीतीं। जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी ने 324 विधानसभा सीटों में से 214 सीटें जीतीं। जनता पार्टी में जनसंघ का विलय होने के कारण पार्टी के बड़े नेता कैलाशपति मिश्रा और ठाकुर प्रसाद मंत्री बने। बाद में 80 और 90 के दशक के चुनाव में पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई।