UGC Controversy : यूजीसी रेगुलेशन 2026 का महाविरोध, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष थरोत ने गिनाई नए रेगुलेशन की कमियां

प्रोफेसर थोराट ने शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव को समझाते हुए कहते हैं कि दलित लड़कियों को "कोटे से हो या कोठे से…", ये कहकर शोषण किया जाता है, ये बात आईआईटी बॉम्बे के सर्वे रिपोर्ट में सामने आई थी। ये सिर्फ एक मामला है। ऐसी कई गालियां हैं जिसे हमारे बच्चे सुनते हैं। आपको यूजीसी में रेगुलेशन बनाने की कहानी बताता हूं- एम्स में दो बच्चों ने सुसाइड किया था जिसके बाद हेल्थ सेक्रेटरी का मुझे फोन आया और फिर 2007 में एम्स में जातिय भेदभाव को लेकर प्रोफेसर सुखदेव थोराट कमेटी बनी थी और फिर 2008 में रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट में जातिगत भेदभाव की कई बातें सामने आई थी। हालांकि, एम्स ने स्वीकार नहीं किया लेकिन फिर एम्स ने एक बच्चे ने सुसाइड की, फिर जेएनयू के छात्र ने भी…। हालांकि, आईआईटी बॉम्बे में भी जातीय भेदभाव को लेकर कुछ रिपोर्ट्स बनी हैं जिनको आजतक सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है।