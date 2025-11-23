वो पांच ख़तरनाक चीज़ें, जिन्होंने दुनिया भर में मचा रखी है खलबली, जानें कौनसे देश कैसे निपट रहे ?

आज हम फिर दो मोर्चों पर एक साथ फंसे हुए हैं। एक तरफ़ रूस और चीन के नेतृत्व में बन रही “निरंकुश शक्तियों की नई धुरी” के खिलाफ़ एक खामोश, अनघोषित जंग चल रही है। दूसरी तरफ़ तकनीक की तेज़ रफ़्तार वाली क्रांति हमारी ज़िंदगी को हर रोज़ नया आकार दे रही है। बेवरिज ने जिन पाँच पुराने दानवों को चिह्नित किया था, उन्हें पश्चिमी देशों ने काफी हद तक क़ाबू में कर लिया है। दरअसल1942 के मुक़ाबले आज वहाँ लोग औसतन 20 साल ज़्यादा जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक दुश्मन मरा, उसकी जगह पाँच नए और कहीं ज़्यादा चालाक दुश्मन खड़े हो गए। ये नए दानव पहले जैसे खुले तौर पर दिखाई नहीं देते, पर इनका असर पहले से कहीं ज़्यादा गहरा और ख़तरनाक है। यही वजह है कि सारी भौतिक समृद्धि के बावजूद पश्चिमी समाज आज इतने बीमार, बेचैन और निराश महसूस कर रहे हैं। लोग भविष्य को लेकर पहले से कहीं कम भरोसा रखते हैं। इन नए दानवों ने साबित कर दिया है कि सिर्फ़ अमीरी और लंबी उम्र से इंसान खुश नहीं रह सकता।