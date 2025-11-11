गंजेनार डैम बनेगा नया पर्यटन स्थल, युवाओं की पहल से बढ़ी खूबसूरती और रोजगार के अवसर…

गंजेनार डैम बनेगा नया पर्यटन स्थल(photo-patrika)
Ganjenar Dam in CG: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित गंजेनार डैम अब नया पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थल अब स्थानीय युवाओं की पहल से और भी आकर्षक रूप ले रहा है। ग्राम पंचायत गंजेनार के जुझारू युवाओं ने मिलकर डैम के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है, जिससे इसकी खूबसूरती और पर्यटन संभावनाएं दोनों बढ़ गई हैं।
यहां जल्द ही बोटिंग, राफ्टिंग और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इन सुविधाओं से न केवल पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।
युवाओं को गोवा और अंडमान जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की तर्ज पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे पर्यटन और जल-क्रियाओं में विशेषज्ञता हासिल कर सकें। यह पहल न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी बल्कि क्षेत्र में पलायन और बेरोजगारी की समस्या को भी कम करेगी।
गंजेनार डैम का यह विकास कार्य एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में देखा जा रहा है, जो क्षेत्र को आर्थिक मजबूती, सामाजिक स्थिरता और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में आगे ले जाएगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह मॉडल ग्रामीण भागीदारी पर आधारित सतत विकास की एक मिसाल बनेगा।
यहां पर्यटकों के लिए बोटिंग, राफ्टिंग, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और अन्य मनोरंजक गतिविधियों की तैयारी की जा रही है, जिससे यह स्थल गोवा और अंडमान जैसे अनुभव प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना है। युवाओं को आतिथ्य, जल क्रीड़ा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे जहां एक ओर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।
प्रशासन का कहना है कि गंजेनार डैम का यह विकास कार्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी और सतत विकास का उदाहरण भी बनेगा, जिससे दंतेवाड़ा जिले को प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।
गंजेनार डैम परियोजना के अंतर्गत स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। युवाओं को गोवा और दीघा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों से आए अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण बोटिंग, राफ्टिंग, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट संचालन, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यटकों के स्वागत-संवाद जैसी गतिविधियों पर केंद्रित होगा।
इस पहल का उद्देश्य युवाओं को न केवल एडवेंचर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में दक्ष बनाना है, बल्कि उन्हें स्थायी आजीविका से भी जोड़ना है। प्रशिक्षण के बाद ये युवा डैम परिसर में संचालित होने वाली विभिन्न पर्यटन गतिविधियों का संचालन संभालेंगे।
इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा बल्कि पलायन की समस्या में भी कमी आएगी। साथ ही, पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुरक्षित माहौल मिलेगा। गंजेनार डैम का यह मॉडल आने वाले समय में ग्रामीण पर्यटन विकास और स्वावलंबी युवाओं की नई पहचान बनेगा।
