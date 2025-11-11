Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

गंजेनार डैम बनेगा नया पर्यटन स्थल, युवाओं की पहल से बढ़ी खूबसूरती और रोजगार के अवसर…

Ganjenar Dam in CG: दंतेवाड़ा जिले में स्थित गंजेनार डैम अब नया पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थल अब स्थानीय युवाओं की पहल से और भी आकर्षक रूप ले रहा है।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 11, 2025

गंजेनार डैम बनेगा नया पर्यटन स्थल(photo-patrika)

गंजेनार डैम बनेगा नया पर्यटन स्थल(photo-patrika)

Ganjenar Dam in CG: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित गंजेनार डैम अब नया पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थल अब स्थानीय युवाओं की पहल से और भी आकर्षक रूप ले रहा है। ग्राम पंचायत गंजेनार के जुझारू युवाओं ने मिलकर डैम के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है, जिससे इसकी खूबसूरती और पर्यटन संभावनाएं दोनों बढ़ गई हैं।

यहां जल्द ही बोटिंग, राफ्टिंग और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू की जाएंगी। इन सुविधाओं से न केवल पर्यटक आकर्षित होंगे बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।

Ganjenar Dam in CG: युवाओं की पहल से उभर रहा नया पर्यटन केंद्र

युवाओं को गोवा और अंडमान जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों की तर्ज पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे पर्यटन और जल-क्रियाओं में विशेषज्ञता हासिल कर सकें। यह पहल न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी बल्कि क्षेत्र में पलायन और बेरोजगारी की समस्या को भी कम करेगी।

गंजेनार डैम का यह विकास कार्य एक बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में देखा जा रहा है, जो क्षेत्र को आर्थिक मजबूती, सामाजिक स्थिरता और पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में आगे ले जाएगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह मॉडल ग्रामीण भागीदारी पर आधारित सतत विकास की एक मिसाल बनेगा।

पर्यटन का विकास

यहां पर्यटकों के लिए बोटिंग, राफ्टिंग, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और अन्य मनोरंजक गतिविधियों की तैयारी की जा रही है, जिससे यह स्थल गोवा और अंडमान जैसे अनुभव प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना है। युवाओं को आतिथ्य, जल क्रीड़ा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे जहां एक ओर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।

प्रशासन का कहना है कि गंजेनार डैम का यह विकास कार्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी और सतत विकास का उदाहरण भी बनेगा, जिससे दंतेवाड़ा जिले को प्रदेश के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।

युवाओं को रोजगार के अवसर

गंजेनार डैम परियोजना के अंतर्गत स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। युवाओं को गोवा और दीघा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों से आए अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण बोटिंग, राफ्टिंग, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट संचालन, सुरक्षा प्रबंधन और पर्यटकों के स्वागत-संवाद जैसी गतिविधियों पर केंद्रित होगा।

इस पहल का उद्देश्य युवाओं को न केवल एडवेंचर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में दक्ष बनाना है, बल्कि उन्हें स्थायी आजीविका से भी जोड़ना है। प्रशिक्षण के बाद ये युवा डैम परिसर में संचालित होने वाली विभिन्न पर्यटन गतिविधियों का संचालन संभालेंगे।

इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन होगा बल्कि पलायन की समस्या में भी कमी आएगी। साथ ही, पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुरक्षित माहौल मिलेगा। गंजेनार डैम का यह मॉडल आने वाले समय में ग्रामीण पर्यटन विकास और स्वावलंबी युवाओं की नई पहचान बनेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Published on:

11 Nov 2025 03:39 pm

Hindi News / Patrika Special / गंजेनार डैम बनेगा नया पर्यटन स्थल, युवाओं की पहल से बढ़ी खूबसूरती और रोजगार के अवसर…

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Delhi Blast: 14 साल बाद फिर दहली दिल्ली, पिछले 40 सालों में देश में हुए 19 बड़े हमले

When did the bomb blasts happen?
Patrika Special News

जिस तब्लीगी इज्तिमा में आते हैं 15 लाख लोग, कभी सिर्फ 13 लोगों से हुई थी उसकी शुरुआत

Aalami Tablighi Ijtema 2025
Patrika Special News

लोग डेटिंग ऐप्स से हुए परेशान! क्या डॉग्स करेंगे मदद?

Andrew Marco with dog
Patrika Special News

Health Insurance Saves Lives : क्या स्वास्थ्य बीमा सचमुच जीवन-मृत्यु का सवाल है? वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा!

Health Insurance Saves Lives
Patrika Special News

3 प्रकार के होते हैं Hair Loss, विदेशी डॉक्टरों ने बताया कैसे फिर से उग सकते हैं बाल

Hair Loss expert tips, regrow hair treatment, ganjapan kaise roke,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.