गंजेनार डैम बनेगा नया पर्यटन स्थल, युवाओं की पहल से बढ़ी खूबसूरती और रोजगार के अवसर…

Ganjenar Dam in CG: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित गंजेनार डैम अब नया पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह स्थल अब स्थानीय युवाओं की पहल से और भी आकर्षक रूप ले रहा है। ग्राम पंचायत गंजेनार के जुझारू युवाओं ने मिलकर डैम के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है, जिससे इसकी खूबसूरती और पर्यटन संभावनाएं दोनों बढ़ गई हैं।