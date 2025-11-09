कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज’, ग्रामीण पर्यटन और रोजगार का नया मॉडल, जानें इस गांव खासियत…

नागलसर को ऐसा रूप दिया जा रहा है कि यह आधुनिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच एक जीवंत उदाहरण बन सके। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल सुकून महसूस करेंगे बल्कि यह समझ भी पाएंगे कि “प्रकृति के साथ जीना” ही असली विलासिता है। इससे पहले इसी इलाके में धुड़मारास गांव प्रदेश का पहला टूरिज्म विलेज बना था। इस गांव में ऐसी खासियत है कि इसे यूनेस्को ने अपनी टॉप 60 टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया है।