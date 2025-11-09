Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज’, ग्रामीण पर्यटन और रोजगार का नया मॉडल, जानें इस गांव खासियत…

Nature Village in CG: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बीचोंबीच एक अनोखा गांव तैयार हो रहा है -नागलसर गांव, जहां हर चीज़ प्रकृति से जुड़ी होगी।

3 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 09, 2025

कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज(photo-patrika)

कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज(photo-patrika)

Nature Village in CG: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक ऐसा गांव जहां सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जहां कोई शोर नहीं सिर्फ प्रकृति की आवाज हो। ऐसा ही एक गांव तैयार हो रहा है बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। गांव का नाम है नागलसर। यह राज्य का पहला ईको-फ्रेंडली गांव बनने जा रहा है, जो न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण होगा, बल्कि ग्रामीण पर्यटन (रूरल टूरिज्म) का नया केंद्र भी बनेगा।

Nature Village in CG: कैसा होगा नागलसर गांव

नागलसर गांव को पूरी तरह प्रकृति के अनुरूप डिजाइन किया जा रहा है। यहां हर गतिविधि पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखकर होगी। गांव के घर मिट्टी, लकड़ी और बांस से बनाए जा रहे हैं, जिनमें आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था भी होगी। पूरे गांव में प्लास्टिक या किसी भी तरह के केमिकल उत्पादों के उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी।

सौर ऊर्जा से रोशनी, वर्षा जल संरक्षण और जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। आवाजाही के लिए केवल साइकिल और ई-वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि प्रदूषण न फैले। वहीं, गांव के चारों ओर फैले जंगलों और झरनों की सुंदरता को पर्यटकों तक पहुँचाने के लिए ईको-टूरिज्म ट्रेल भी तैयार की जा रही है।

ईको-टूरिज्म और रोजगार के नए अवसर

इस परियोजना का उद्देश्य केवल प्रकृति संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीणों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर तैयार करना है। स्थानीय लोगों को होमस्टे संचालन, पर्यटक गाइडिंग, हस्तशिल्प निर्माण और पारंपरिक व्यंजन परोसने जैसी गतिविधियों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाई जाएगी। साथ ही, बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत -जैसे पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और हस्तशिल्प -को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

इससे न केवल बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊँचाई मिलेगी, बल्कि स्थानीय जीवनशैली को वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिलेगी। इस दिशा में कांगेर घाटी नेशनल पार्क की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह क्षेत्र परियोजना के पर्यावरणीय संतुलन और ईको-टूरिज्म विकास का केंद्र बिंदु रहेगा।

कांगेर घाटी नेशनल पार्क की भूमिका

नागलसर गांव कांगेर घाटी नेशनल पार्क के उस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में कांगेर धारा, तीरथगढ़ जलप्रपात और कुटुमसर गुफा जैसी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मौजूद हैं, जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

पार्क प्रबंधन का कहना है कि नागलसर गांव की स्थापना से पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी- ऐसी दिशा, जो प्रकृति के प्रति संवेदनशील और सतत विकास पर आधारित होगी। यह मॉडल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय समुदायों को पर्यटन से सीधे लाभान्वित भी करेगा।

प्रकृति के साथ जीवन’ की नई परिभाषा

नागलसर को ऐसा रूप दिया जा रहा है कि यह आधुनिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच एक जीवंत उदाहरण बन सके। यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल सुकून महसूस करेंगे बल्कि यह समझ भी पाएंगे कि “प्रकृति के साथ जीना” ही असली विलासिता है। इससे पहले इसी इलाके में धुड़मारास गांव प्रदेश का पहला टूरिज्म विलेज बना था। इस गांव में ऐसी खासियत है कि इसे यूनेस्को ने अपनी टॉप 60 टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया है।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से भी यह गांव सम्मानित है। अब इस गांव की तर्ज पर नागलसर को डेवलप किया जा रहा है। धुड़मारास को पर्यटन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद अब कांगेर घाटी प्रबंधन जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर ग्राम नागलसर को नया टूरिज्म विलेज बना रहा है।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

इस योजना के तहत कांगेर वैली ईको विकास समिति द्वारा नागलसर में फ्लोटिंग राफ्ट राइड यानी बांस से निर्मित नाव की शुरुआत की गई है। धुड़मारास के बाद नागलसर का विकास न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि बस्तर की संस्कृति और जीवनशैली को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा।

नागलसर में पर्यटन विलेज के रूप में विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। गांव के लोगों को होम-स्टे संचालन, गाइडिंग, पारंपरिक खेल आयोजन और हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री से आजीविका के अवसर मिलेंगे। आने वाले दिनों में नेतानार में भी इसी तरह की पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की योजना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

Updated on:

09 Nov 2025 02:52 pm

Published on:

09 Nov 2025 02:51 pm

Hindi News / Patrika Special / कांगेर घाटी के बीच बस रहा ‘नेचर विलेज’, ग्रामीण पर्यटन और रोजगार का नया मॉडल, जानें इस गांव खासियत…

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

क्या AI थेरेपी तनाव को कर सकता है दूर? कुछ डॉक्टरों ने कहा- यह सही है, लेकिन…

Patrika Special News

जेल में कैद निर्देशक ने कैदियों को लेकर बना दी अवार्ड विनिंग फिल्म- जाफर पनाहि की कहानी

Iranian director Jafar Panahi
Patrika Special News

Wildlife के असली हीरो, जंगल के अंधेरों में साहसी यादों के चमकदार किस्से, संघर्षों की अनकही दास्तान

Wildlife real hero patrika
Patrika Special News

ताजुल मसाजिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवाना चाहती थीं शाहजहां बेगम, इसलिए रह गया ख्वाब

World Biggest Mosque
समाचार

सांस्कृतिक विरासत और तकनीक के संगम ने खोला राज, ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन से भी एक कदम आगे हम

MP news patrika.com
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.