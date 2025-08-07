मध्य भारत की पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ के जंगलों तक… गोंड जनजाति की सांस्कृतिक यात्रा

गोंड समुदाय का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। "गोंड" शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ मूल के शब्द "कोंड" से मानी जाती है, जिसका अर्थ है "पहाड़ी लोग"। ऐतिहासिक रूप से गोंड समुदाय ने कई क्षेत्रों में छोटे-छोटे राजवंशों की स्थापना की थी, जैसे गढ़मंडला, देवगढ़ और चांदा। 14वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इनका प्रभाव मध्य भारत के बड़े हिस्सों में रहा।