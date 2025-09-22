Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

GST 2.0: अब सिर्फ दो स्लैब, होगा बंपर कारोबार, पीएम मोदी ने भी गिनाए फायदे

GST 2.0 आज से लागू हो गया है। कई चीजें सस्ती हुई हैं। पीएम मोदी ने भी रविवार को जीएसटी सुधार से होने वाले फायदे गिनाए। व्यापारियों को बंपर कारोबार होने की उम्मीद है।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 22, 2025

GST 2.0 लागू
GST 2.0 लागू (फोटो-IANS)

GST Reforms: आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, नवरात्र के पहले दिन बाजार और ग्राहक दोनों को त्योहारी सीजन की सौगात मिलने वाली है। आज से देश में जीएसटी के नए स्लैब लागू हो जाएंगे, यानी जिन उत्पादों पर जीएसटी स्लैब कम किया गया है, वे सभी उत्पाद अब कम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि जीएसटी कटौती के अनुपात में उत्पादों की एमआरपी में कटौती की जानी चाहिए। सरकार के निर्देशों के बाद अनुमान है कि उपभोक्ता वस्तुओं पर 15 प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है। इनमें एफएमसीजी के साथ सभी तरह के वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, गारमेंट्स, फूड प्रोडक्ट्स और फुटवियर के करीब 400 उत्पाद शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि नवरात्र में देशभर में 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो सकता है।

ये भी पढ़ें

दिवाली से पहले अमूल ने दी बड़ी खुशखबरी, 700 प्रोडक्ट्स के रेट घटाए
राष्ट्रीय
image

वाहन बिक्री होगी दुगनी

जीएसटी रिफॉम्र्स के बाद टू-व्हीलर की कीमतों में 7 हजार से 20 हजार तक और कार की कीमतों में 50 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक की कमी की गई है। इसका असर यह है कि वाहन मार्केट में जोरदार एडवांस बुकिंग है।

कारोबार में 1 लाख करोड़ का इजाफा

फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि नवरात्र से दिवाली तक के फेस्टिव सीजन में देश में 4.25 लाख करोड़ का व्यापार होता है। जीएसटी में कटौती के बाद 1 लाख करोड़ का इजाफा होने की संभावना है।

इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की कमी

जीएसटी में कटौती की घोषणा के बाद पिछले डेढ़ माह से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में सेल थम गई थी। ग्राहक जीएसटी कटौती के बाद 22 सितंबर से खरीदारी का मन बना रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के पास स्टॉक भरपूर है। हालांकि सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में 10 फीसदी कटौती का दावा किया है।

उपभोक्ता के पास 10 हजार से 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि

एफएमसीजी में 90 प्रतिशत उत्पादों की कीमतों में 10 प्रतिशत की कमी की गई है। इससे उपभोक्ताओं के घरेलू बजट में 10 से 15 प्रतिशत की बचत होगी। फेस्टिव सीजन में उपभोक्ताओं के पास खर्च करने के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपए अतिरिक्त होंगे, यह राशि फिर से बाजार में आएगी। नवरात्र से दिवाली तक के बाजार पर सबसे ज्यादा असर इसी राशि का होगा।

5000 हजार रुपए तक सस्ता मिल रहा एसी

अगर एसी का बेस प्राइस 35,000 रुपए है। इस पर 28 फीसदी जीएसटी होने पर इसकी कुल कीमत 44,800 रुपए होगी। अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। ऐसे में यह एसी 41,300 रुपए में मिलेगा। यानी उपभोक्ता को करीब 3,500 रुपए की बचत होगी। अगर किसी एसी की कीमत थोड़ी कम या ज्यादा है, तो बचत का अंतर 3000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक हो सकता है।

टीवी खरीदने में बचेंगे करीब 4 हजार

वर्तमान में 55 इंच के टीवी के लिए लोगों को 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ लगभग 50,000 रुपए चुकाने पड़ रहे है, इसमें जीएसटी के रूप में लोगों को 10,937 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि अब 18 प्रतिशत जीएसटी होने के बाद 3906 रुपए की बचत होगी।

PM मोदी ने गिनाए GST2.0 के फायदे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को शाम राष्ट्र के नाम संबोधन में जीएसटी सुधारों से जहां लोगों को होने वाले फायदे गिनाए, वहीं देश में बने सामानों को खरीदने का आह्वान करते हुए स्वदेशी मुहिम अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी से ही भारत समृद्ध बनेगा।

मोदी ने कहा कि नवरात्र के साथ देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस उत्सव में जरूरत की चीजें सस्ती होने से आपकी बचत बढ़ेगी और पसंद की चीजों को ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। मोदी ने कहा कि हम ‘नागरिक देवोभव’ के मंत्र पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसकी झलक हमें अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में दिखाई दे रही है। सरकार ने बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी। इसमें जीएसटी छूट को मिला दें, तो एक साल में लिए गए फैसलों से देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी।

ये भी पढ़ें

GST कटौती से आम आदमी को राहत, सरकार को करोड़ों का घाटा! बैंकिंग सेक्टर पर मंडरा रहा खतरा
कारोबार
CM का दावा- GST 2.0 से हर वर्ग को राहत, ट्रैक्टर 63 हजार तक सस्ते, किसानों को सीधा लाभ...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जीएसटी

Published on:

22 Sept 2025 08:26 am

Hindi News / Patrika Special / GST 2.0: अब सिर्फ दो स्लैब, होगा बंपर कारोबार, पीएम मोदी ने भी गिनाए फायदे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.