GST 2.0: अब सिर्फ दो स्लैब, होगा बंपर कारोबार, पीएम मोदी ने भी गिनाए फायदे

मोदी ने कहा कि नवरात्र के साथ देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस उत्सव में जरूरत की चीजें सस्ती होने से आपकी बचत बढ़ेगी और पसंद की चीजों को ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। मोदी ने कहा कि हम ‘नागरिक देवोभव’ के मंत्र पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसकी झलक हमें अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में दिखाई दे रही है। सरकार ने बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख कर दी। इसमें जीएसटी छूट को मिला दें, तो एक साल में लिए गए फैसलों से देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी।