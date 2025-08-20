इंजीनियर से राजनीति तक का सफर तय करने वाले गुरु खुशवंत साहेब को मिला मंत्री पद, बने भाजपा का मास्टरस्ट्रोक

Guru Khushwant Saheb: छत्तीसगढ़ में आज साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जिसमें आरंग से बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहेब को भी मंत्री बनाया है, उन्हें राज्यपाल रामेन डेका ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, गुरु खुशवंत साहेब ने दूसरे नंबर पर मंत्रिपद की शपथ ली है। बता दें कि गुरु खुशवंत साहेब छत्तीसगढ़ की राजनीति में तेजी से उभरते हुए चेहरों में से एक हैं।