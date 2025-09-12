अभिषेक की बैटिंग ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन, शोएब मलिक ने बयां किया अपनी टीम का हाल

Asia Cup 2025: 14 सितंबर को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम भारत से मुकाबला करेगी। टीम इंडिया ने जीत के साथ अभियान का आगाज किया था और मेजबान यूएई को धूल चटाई थी। टीम इंडिया की इस जीत से ज्यादा वर्ल्ड क्रिकेट में अभिषेक शर्मा की बैटिंग की चर्चाएं हो रही है। दुनिया के नंबर वन टी20 बैट्समेन ने यूएई के खिलाफ पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया था। उस मैच में अभिषेक 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए थे। भारतीय टीम ने 27 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार है लेकिन पड़ोसियों की हालत पहले ही टाइट हो चुकी है।