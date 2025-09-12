अभिषेक की बैटिंग ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन, शोएब मलिक ने बयां किया अपनी टीम का हाल

Asia Cup 2025: 14 सितंबर को दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम भारत से मुकाबला करेगी। टीम इंडिया ने जीत के साथ अभियान का आगाज किया था और मेजबान यूएई को धूल चटाई थी। टीम इंडिया की इस जीत से ज्यादा वर्ल्ड क्रिकेट में अभिषेक शर्मा की बैटिंग की चर्चाएं हो रही है। दुनिया के नंबर वन टी20 बैट्समेन ने यूएई के खिलाफ पहली गेंद पर ही छक्का जड़ दिया था। उस मैच में अभिषेक 16 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए थे। भारतीय टीम ने 27 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया था। अब टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ने के लिए तैयार है लेकिन पड़ोसियों की हालत पहले ही टाइट हो चुकी है।
पाकिस्तान के कई टीवी शोज में अभिषेक शर्मा की बैटिंग और टीम इंडिया के आक्रमक अंदाज को लेकर पूर्व क्रिकेटर्स का मजाक बनाया जा रहा है। एक टीवी शो में तो एंकर ने टीम इंडिया का नाम लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी को डरने की बात कही। एक दूसरे टीवी शो में बात टीम इंडिया के तेवर की हुई और फिर अभिषेक शर्मा की चर्चा शुरू हुई। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की और बताया कि वे कैसे इतनी आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं।
शोएब मलिक ने कहा, "किसी भी खिलाड़ी को क्लियरिटी देंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। अभिषेक शर्मा ने 16 मैचों में 33.43 की औसत से 533 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 193.84. है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाड़ी इतनी तेज बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं। हमारे खिलाड़ी भी आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं। जब हम टैलेंट की बात करते हैं, तो प्रतिभा को आत्मविश्वास देना होता है ताकि उनका बेस्ट निकाल सकें। लेकिन अगर उसे नहीं पता कि दो मैचों के बाद वो तीसरे मैच में रहेगा या नहीं, तो आप उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे देख पाएंगे।
शोएब ने आगे कहा, "हमारा सिस्टम हमारे युवाओं का बेस्ट प्रदर्शन नहीं निकालता। यह हमारे पुराने खिलाड़ियों से भी बेस्ट प्रदर्शन नहीं निकालता। कभी-कभी उन्हें बिना किसी सीरीज से बाहर कर दिया जाता है। युवाओं के साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए आपके पास जो हुनर है, वो नेचुरल है। उससे आपका सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं निकल सकता। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि आप कह रहे होते हैं कि वो मुझे बाहर बैठा देंगे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। तो बहुत फर्क़ पड़ता है। हमें इसमें बहुत सुधार की जरूरत है।"