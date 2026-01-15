Indian Army Day 2026: जहां पसीना बहता है, वहीं सच होता है वर्दी का सपना… पूर्व सैनिक परिषद की ट्रेनिंग से 700 से अधिक का चयन, जानें

फिजिकल फिटनेस बनी वर्दी की असली परीक्षा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Indian Army Day 2026: सेना दिवस के मौके पर जब देश अपने जवानों को सलाम करता है, तब यह सवाल भी अहम हो जाता है कि आखिर सेना तक पहुंचने का रास्ता कितना कठिन है। जानकारों के अनुसार, आज के समय में सेना, नेवी, वायु सेना और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में चयन का सबसे बड़ा आधार फिजिकल फिटनेस है। दौड़, चिनअप, स्टेमिना और नियमित अभ्यास के बिना वर्दी का सपना अधूरा रह जाता है।
अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में पिछले चार वर्षों से प्रदेश के अलग अलग जिलों में निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें थल सेना, नेवी, वायु सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं की फिजिकल तैयारी कराई जाती है।
प्रशिक्षण में 1600 मीटर दौड़, चिनअप, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और रनिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अग्निवीर भर्ती में 1600 मीटर दौड़़ को 5 मिनट 30 सेकेंड के भीतर पूरा करने पर पूरे नंबर मिलते हैं, जबकि 5 मिनट 45 सेकेंड तक समय लेने पर कम अंक मिलते हैं। चिनअप में 10 बार करने पर 40 नंबर मिलते हैं, जबकि न्यूनतम 6 अनिवार्य है। रायपुर जिले की तीन प्रशिक्षण स्थलों से अब तक लगभग 50 युवाओं का चयन हो चुका है, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जिला इकाइयों से करीब 750 युवा सेना, नेवी, वायु सेना और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में चयनित हो चुके हैं।
फिजिकल फिटनेस को लेकर उन्होंने युवाओं को सरल और व्यावहारिक सलाह दी। उन्होंने कहा कि महंगी डाइट जरूरी नहीं, नियमित अभ्यास ज्यादा जरूरी है। जो युवा सक्षम हैं वे ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जबकि साधनहीन युवा अंकुरित चना मूंग, केला, उबला आलू या उबला अंडा लेकर भी स्टेमिना बढ़ा सकते हैं।
