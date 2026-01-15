Indian Army Day 2026: जहां पसीना बहता है, वहीं सच होता है वर्दी का सपना… पूर्व सैनिक परिषद की ट्रेनिंग से 700 से अधिक का चयन, जानें

प्रशिक्षण में 1600 मीटर दौड़, चिनअप, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक और रनिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अग्निवीर भर्ती में 1600 मीटर दौड़़ को 5 मिनट 30 सेकेंड के भीतर पूरा करने पर पूरे नंबर मिलते हैं, जबकि 5 मिनट 45 सेकेंड तक समय लेने पर कम अंक मिलते हैं। चिनअप में 10 बार करने पर 40 नंबर मिलते हैं, जबकि न्यूनतम 6 अनिवार्य है। रायपुर जिले की तीन प्रशिक्षण स्थलों से अब तक लगभग 50 युवाओं का चयन हो चुका है, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जिला इकाइयों से करीब 750 युवा सेना, नेवी, वायु सेना और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में चयनित हो चुके हैं।