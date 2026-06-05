Indian Rupee: डॉलर हुआ डबल और रुपया एशिया में भी सबसे कमजोर क्यों पड़ा? समझिए कारण

Indian Rupee: एशिया में लगातार कमजोर होती भारतीय करेंसी ने देश की आर्थिक चिंता को बढ़ा दिया है। एक समय था जब एक डॉलर सिर्फ 45 रुपये में मिल जाता था, लेकिन आज वही डॉलर 95 रुपये के करीब पहुंच गया है। साल 2026 में रुपये की भारी गिरावट परेशान करने वाली है। विदेशी निवेशकों के हाथ खींचने, कच्चे तेल के महंगे होने और दुनिया भर के बाजारों में मची उथल-पुथल ने रुपये की कमर तोड़ दी है। यह गिरावट का असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, घर का राशन खरीदने से लेकर घूमने तक, सब कुछ बहुत महंगा होता जा रहा है।