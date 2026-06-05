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Indian Rupee: डॉलर हुआ डबल और रुपया एशिया में भी सबसे कमजोर क्यों पड़ा? समझिए कारण

Indian Rupee: भारतीय रुपया 2026 में एशिया की प्रमुख मुद्राओं में सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा। डॉलर के मुकाबले रुपये में 7.6% की गिरावट दर्ज हुई है। जानिए इसके पीछे विदेशी निवेश निकासी, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक हालात की क्या भूमिका है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा।

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भारत

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Ravendra Mishra

Jun 05, 2026

Rupee vs Dollar Indian Currency Crisis

रुपये की रिकॉर्ड गिरावट बढ़ेगी महंगाई! (photo,AI)

Indian Rupee: एशिया में लगातार कमजोर होती भारतीय करेंसी ने देश की आर्थिक चिंता को बढ़ा दिया है। एक समय था जब एक डॉलर सिर्फ 45 रुपये में मिल जाता था, लेकिन आज वही डॉलर 95 रुपये के करीब पहुंच गया है। साल 2026 में रुपये की भारी गिरावट परेशान करने वाली है। विदेशी निवेशकों के हाथ खींचने, कच्चे तेल के महंगे होने और दुनिया भर के बाजारों में मची उथल-पुथल ने रुपये की कमर तोड़ दी है। यह गिरावट का असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, घर का राशन खरीदने से लेकर घूमने तक, सब कुछ बहुत महंगा होता जा रहा है।

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