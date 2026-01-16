Startup Day 2026: IIM रायपुर ने दिए सपनों को पंख, युवाओं के स्टार्टअप ने भरी ऊंची उड़ान, जानें सफलता की कहानी

अनिता साहू का स्टार्टअप बसारिया आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है। वे देश की परंपराओं से प्रेरित डिजाइनर इंस्पायर्ड आभूषण आधुनिक लाइफस्टाइल के अनुरूप तैयार करती हैं। अनिता ने बताया, ब्रांड मुख्य रूप से चार कैटेगरी में ज्वेलरी उपलब्ध कराता है। पहली ब्राइडल ग्लैम, जिसमें प्री वेडिंग ज्वेलरी शामिल है। दूसरी एवरीडे स्पार्कल, जो ऑफिस वियर के लिए उपयुक्त आभूषणों पर आधारित है। तीसरी किड्स ज्वेलरी और चौथी देवी-देवताओं की मूर्तियों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई ज्वेलरी। अनिता कहती हैं कि जो सफर एक शौक के रूप में शुरू हुआ था, वह आज एक रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप बन चुका है।