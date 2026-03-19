Iran Israel War :11 शीर्ष नेताओं की मौत के बाद भी ईरान के हौसले बुलंद! अमेरिका क्यों तय कर रहा युद्ध की टाइमलाइन?

इजराइल-अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध लंबा खींचता जा रहा है। (Photo:IANS)
Iran Israel War 2026: 28 फरवरी से लेकर अबतक इजरायली-अमेरिकी हमलों में ईरान (Israel-America Attacked Iran) के करीब एक दर्जन सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। इजरायल-अमेरिका लगातार यह दावा कर रहा है कि अब यह युद्ध खत्म होने वाला है। किसी भी देश के शीर्ष एक दर्जन नेता मारे जाने के बाद क्या युद्ध चलाना वाकई आसान काम होता है? इसका आसान उत्तर नहीं ही ज्यादातर लोग सोचेंगे। लेकिन क्या सचमुच में युद्ध खत्म होने वाला है? क्या ईरान वाकई में अमेरिका-इजरायल के आगे सरेंडर कर देगा?
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