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Iran Israel War: रास लफान और साउथ पार्स पर हमले से LNG सप्लाई संकट, भारत सहित एशियाई देशों को क्या होगा नुकसान, जानिए

Iran Israel War: ईरान ने कतर के रास लफान तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) हब पर पहले 2 मार्च को हमला किया और उसके बाद 18-19 मार्च को कई हमले किए। इसके बाद से कतर ने गैस उत्पादन पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। आइए समझते हैं कि रास लफान में गैस उत्पादन को लेकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर क्या असर पड़ने वाला है?

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भारत

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Swatantra Mishra

Mar 20, 2026

LNG Supply impact on India

रास लफान और साउथ पार्स एलएनजी उत्पादन केंद्रों पर एयर स्ट्राइक से उत्पादन बाधित हुआ है। (Photo: IANS)

Iran Israel War 2026 : ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में एलएनजी हब (Ras Laffan gas facility Attacked) पर 2 मार्च को मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। कतर ने एलएनजी के उत्पादन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र है और यहां उत्पादन पर रोक लगते ही, जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर इसका असर दिखने लगा और एलएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी।

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