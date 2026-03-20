Iran Israel War: रास लफान और साउथ पार्स पर हमले से LNG सप्लाई संकट, भारत सहित एशियाई देशों को क्या होगा नुकसान, जानिए

Iran Israel War 2026 : ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में एलएनजी हब (Ras Laffan gas facility Attacked) पर 2 मार्च को मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। कतर ने एलएनजी के उत्पादन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र है और यहां उत्पादन पर रोक लगते ही, जाहिर है कि वैश्विक स्तर पर इसका असर दिखने लगा और एलएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगी।