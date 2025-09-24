Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

वर्ल्ड क्रिकेट में इन खिलाड़ियों का गलती से बदला नाम, लेकिन दिग्गजों ने उसी नाम को किया रौशन

दुनिया के कई क्रिकेटर्स के नाम गलत तरीके से लिखे गए तो कुछ को फैंस ने भी अलग नाम दे दिया। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही फेमस क्रिकेटर्स के सही और बदले हुए नाम।

भारत

Vivek Kumar Singh

नम्रता तिवारी

Sep 24, 2025

Jos Buttler and Axar Patel
जोस बटलर और अक्षर पटेल (फोटो- IANS)

क्रिकेट की दुनिया में कई खिलाड़ियों के नामों के साथ स्पेलिंग की गलतियां हुई हैं। किसी का स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में नाम बदला तो कोई मीडिया में गलत नाम से फेमस हुआ। कई खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं, जिनके फैंस ने ही अपने सहूलियत के हिसाब से नया नाम रख दिया। इन नामों में सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि कई फेमस विदेशी क्रिकेटर्स भी हैं। हांलाकि क्रिकेटर्स ने इन नये नामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने खेल से इन्हीं नामों को लोकप्रिय बनाया।

Jos Buttler को लोगों ने कहा Josh Buttler

जोस बटलर को क्रिकेट प्रेमी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानते हैं। बटलर इंग्लैड क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके हैं और कई टी20 लीगों में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। इनका असली नाम जोसेफ चार्ल्स बटलर (Joseph Charles Buttler) है लेकिन क्रिकेट कवरेज और सोशल मीडिया पर जोश (josh buttler) लिखा और बोला जाने लगा। जोस ने मजाक में एक बार ये कहा था कि उनके परिवार और करीबी दोस्त उन्हें जोश (Josh) नाम से बुलाते हैं इसलिए वो अपना नाम Josh ही रख लेंगे। दरअसल लोग नाम लेने में सहूलियत के लिए जोसेफ का गलत रूप जोश बोलने लगे थे।

अक्षर (Akshar) जो गलती से बन गए Axar

फेमस भारतीय क्रिकेटर अक्षर का नाम उनके स्कूल प्रिंसिपल ने गलती से Axar लिख दिया। लेकिन प्रिंसिपल की उस गलती को ही अक्षर ने अपनी पहचान बना ली। यहां तक कि पासपोर्ट और जर्सी पर भी अब यही नाम आधिकारिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने हंसते हुए कहा कि नाम बदलने से परेशानी होगी, इसलिए इसे ही रख लिया।

विनोद कांबले कैसे बने कांबली

विनोद कांबली को शुरुआती समय में टीम इंडिया के धुरंधरों की लिस्ट में शामिल किया जाता था। अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के मन मे दहशत पैदा करने वाले विनोद का भी नाम बदला। विनोद का नाम बचपन में ही बर्थ सर्टिफिकेट पर कांबली (Kambli) लिख दिया गया था जबकि मराठी परिवार के विनोद का सही नाम कांबले (Kamble) था।

गेम से बनाया खिलाड़ियों ने नेम

इन क्रिकेटर्स ने अपने खेलने के अंदाज से ये साबित कर दिया कि नाम से ज्यादा काम बोलता है। इन खिलाड़ियों के दुनिया भर में करोड़ो फैन्स हैं जो इनको बदले हुए नाम से ही जानते और सराहते हैं। इन क्रिकेटर्स ने भी उसी नाम को अपना लिया और गलती से बदले हुए नाम के साथ ही अपनी पहचान बनाई।

वर्ल्ड क्रिकेट में इन खिलाड़ियों का गलती से बदला नाम, लेकिन दिग्गजों ने उसी नाम को किया रौशन

