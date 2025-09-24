वर्ल्ड क्रिकेट में इन खिलाड़ियों का गलती से बदला नाम, लेकिन दिग्गजों ने उसी नाम को किया रौशन

जोस बटलर को क्रिकेट प्रेमी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानते हैं। बटलर इंग्लैड क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके हैं और कई टी20 लीगों में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। इनका असली नाम जोसेफ चार्ल्स बटलर (Joseph Charles Buttler) है लेकिन क्रिकेट कवरेज और सोशल मीडिया पर जोश (josh buttler) लिखा और बोला जाने लगा। जोस ने मजाक में एक बार ये कहा था कि उनके परिवार और करीबी दोस्त उन्हें जोश (Josh) नाम से बुलाते हैं इसलिए वो अपना नाम Josh ही रख लेंगे। दरअसल लोग नाम लेने में सहूलियत के लिए जोसेफ का गलत रूप जोश बोलने लगे थे।