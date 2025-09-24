वर्ल्ड क्रिकेट में इन खिलाड़ियों का गलती से बदला नाम, लेकिन दिग्गजों ने उसी नाम को किया रौशन

क्रिकेट की दुनिया में कई खिलाड़ियों के नामों के साथ स्पेलिंग की गलतियां हुई हैं। किसी का स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में नाम बदला तो कोई मीडिया में गलत नाम से फेमस हुआ। कई खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं, जिनके फैंस ने ही अपने सहूलियत के हिसाब से नया नाम रख दिया। इन नामों में सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि कई फेमस विदेशी क्रिकेटर्स भी हैं। हांलाकि क्रिकेटर्स ने इन नये नामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने खेल से इन्हीं नामों को लोकप्रिय बनाया।
जोस बटलर को क्रिकेट प्रेमी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानते हैं। बटलर इंग्लैड क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके हैं और कई टी20 लीगों में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं। इनका असली नाम जोसेफ चार्ल्स बटलर (Joseph Charles Buttler) है लेकिन क्रिकेट कवरेज और सोशल मीडिया पर जोश (josh buttler) लिखा और बोला जाने लगा। जोस ने मजाक में एक बार ये कहा था कि उनके परिवार और करीबी दोस्त उन्हें जोश (Josh) नाम से बुलाते हैं इसलिए वो अपना नाम Josh ही रख लेंगे। दरअसल लोग नाम लेने में सहूलियत के लिए जोसेफ का गलत रूप जोश बोलने लगे थे।
फेमस भारतीय क्रिकेटर अक्षर का नाम उनके स्कूल प्रिंसिपल ने गलती से Axar लिख दिया। लेकिन प्रिंसिपल की उस गलती को ही अक्षर ने अपनी पहचान बना ली। यहां तक कि पासपोर्ट और जर्सी पर भी अब यही नाम आधिकारिक रूप से इस्तेमाल हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने हंसते हुए कहा कि नाम बदलने से परेशानी होगी, इसलिए इसे ही रख लिया।
विनोद कांबली को शुरुआती समय में टीम इंडिया के धुरंधरों की लिस्ट में शामिल किया जाता था। अपनी बल्लेबाजी से गेंदबाजों के मन मे दहशत पैदा करने वाले विनोद का भी नाम बदला। विनोद का नाम बचपन में ही बर्थ सर्टिफिकेट पर कांबली (Kambli) लिख दिया गया था जबकि मराठी परिवार के विनोद का सही नाम कांबले (Kamble) था।
इन क्रिकेटर्स ने अपने खेलने के अंदाज से ये साबित कर दिया कि नाम से ज्यादा काम बोलता है। इन खिलाड़ियों के दुनिया भर में करोड़ो फैन्स हैं जो इनको बदले हुए नाम से ही जानते और सराहते हैं। इन क्रिकेटर्स ने भी उसी नाम को अपना लिया और गलती से बदले हुए नाम के साथ ही अपनी पहचान बनाई।