Kalpakkam: 20 साल बाद भारत को मिली ‘परमाणु’ जीत!, कलपक्कम के PFBR ने बनाया न्यूक्लियर सुपरपावर

Kalpakkam Prototype Fast Breeder Reactor: एक ओर ईरान, इजरायल और अमेरिका तो दूसरी ओर रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध से पूरी दुनिया असुरक्षित महसूस करने लगी है। दुनिया के कई देश लगातार अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी तो ईरान-अमेरिका के बीच दो हफ्ते का संघर्ष विराम की घोषणा हुई है लेकिन दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाया तो इसकी संभावना है कि परमाणु हमले भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह बाधित हो जाएगी। इन तनावों के बीच भारत ने अपना कलपक्कम 'प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' (PFBR) प्रोजेक्ट शुरू किया है।