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Kalpakkam: 20 साल बाद भारत को मिली ‘परमाणु’ जीत!, कलपक्कम के PFBR ने बनाया न्यूक्लियर सुपरपावर

Kalpakkam Prototype Fast Breeder Reactor: भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। कलपक्कम के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) के 'क्रिटिकल' होते ही चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। भारत अब परमाणु कचरे से भी बिजली बनाएगा और सुपरपावर बनने की रेस में सबको पीछे छोड़ देगा।

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भारत

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Ravendra Mishra

Apr 10, 2026

थोरियम पावर हाउस

भारत का न्यूक्लियर ब्रह्मास्त्र देसी जुगाड़, देसी ताकत (AI)

Kalpakkam Prototype Fast Breeder Reactor: एक ओर ईरान, इजरायल और अमेरिका तो दूसरी ओर रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध से पूरी दुनिया असुरक्षित महसूस करने लगी है। दुनिया के कई देश लगातार अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने में लगे हुए हैं। अभी तो ईरान-अमेरिका के बीच दो हफ्ते का संघर्ष विराम की घोषणा हुई है लेकिन दोनों के बीच समझौता नहीं हो पाया तो इसकी संभावना है कि परमाणु हमले भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह बाधित हो जाएगी। इन तनावों के बीच भारत ने अपना कलपक्कम 'प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर' (PFBR) प्रोजेक्ट शुरू किया है।

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