अब्राहम समझौते में कजाकिस्तान भी होगा शामिल, जानिए कैसे मुस्लिम वर्ल्ड संग इजरायल के सुधरेंगे रिश्ते

फिलिस्तीन के गाजा में हमास और इजरायल के बीच सीजफायर हो गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में 20 से अधिक देशों की मौजूदगी में शांतिवार्ता समझौता हुआ। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार, यह समझौता 9 अक्टूबर को मिस्र, अमेरिका, कतर और तुर्की की मध्यस्थता से हुआ था। इसमें सभी देशों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि युद्ध विराम कायम रखा जा सके, बंधकों की अदला-बदली पूरी हो, इजरायली सेनाएं पीछे हटें और मानवीय सहायता गाजा पट्टी तक पहुंच सके। इसके बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इजरायल और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में ट्रंप को बड़ी सफलता हाथ लगी है।